Fäkalien, Tampons und Plastik schwimmen in der Bucht von Palma de Mallorca: Immer wieder wird das Baden verboten, weil Kläranlagen überlastet sind. Eine Karte zeigt, an welchen Stränden Abwasser ins Meer gelangt.

Fäkalien-Alarm auf Mallorca: Immer wieder müssen vor allem im Sommer die Badestrände gesperrt werden, weil die veraltete Kanalisation auf der Baleareninsel überlastet sind. Wenn es stark regnet, fließt Abwasser deshalb ungehindert ins Meer.

In Palma am häufigsten betroffen waren in der Vergangenheit die Strände Can Pere Antoni und Ciutat Jardí – dieser musste zuletzt am Montag für Badegäste gesperrt werden.

Auch andere Strände der Insel sind verdreckt und erhielten vom Umweltverband „Ecologistas en acción“ eine „Schwarze Flagge“. In der Bucht von Alcúdia sowie an den Stränden von Can Picafort und Son Bauló komme es zur „Vermehrung von schleimigen Mikroalgen“ und einer „Trübung des Wassers“. Grund: Eine veraltete Kläranlage, wodurch fäkalienhaltiges Wasser in die Bucht gelangt.

Video: Diese Buchten auf Mallorca sind durch Kot verschmutzt