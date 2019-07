Der Gestank war unerträglich: Weil wegen einer defekten Kläranlage Unmengen an Abwasser auf die Straßen und ins Meer gespült wurden, durften etwa 1.500 Gäste ihr Hotel in Montenegro nicht verlassen.

Fäkalien und Abfall schwammen vor dem Hotel Iberostar Bellevue im kleinen Ort Becici in Montenegro im Meer. Der Grund: eine defekte Pumpe in der Kläranlage. Wegen des Gestanks und der Verunreinigung verboten die Mitarbeiter der Vier-Sterne-Anlage den etwa 1.500 Gästen, das Gebäude zu verlassen.

Auch Urlauber in anderen Hotels wie dem Montenegro Stars konnten nicht an den Strand, das berichtet die montenegrinische Tageszeitung „Vijesti“. Die stinkende Brühe war in Sturzbächen bis zum Strand und der dazugehörigen Bar vorgedrunken.

Video zeigt die Fäkalien rund um die Hotelanlage