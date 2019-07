Fäkalien im Bodensee: 100 Urlauber krank, Badeverbot!

Ekel-Alarm am Bodensee! Nach dem Bad klagten Urlauber über Durchfall und Erbrechen. Die Behörden fanden Fäkalien und Abwasser einer Klinik in Deutschlands größtem See und verhängten Badeverbot.

Die Stadt Friedrichshafen wurde daraufhin tätig und fand eine Stelle, in der dunkles, stinkendes Wasser vom Buchenbach in den Bodensee floss.

Was war passiert? Bereits am Mittwochnachmittag meldeten sich nach und nach Personen beim Gesundheitsamt, die nach dem Schwimmen im Bodensee über Übelkeit, Erbrechen und Durchfall klagten.

Rückhaltebecken für Klinik-Abwasser lief offenbar über

Nach der Wasserprobe war klar: Der Uferbereich des Freizeitgeländes wird gesperrt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Menschen, die dort badeten, wurden aufgefordert, das Wasser zu verlassen. Die Wasserschutzpolizei wurde ebenso informiert.

Das Badeverbot wurde am Mittwoch und Donnerstag ausgeweitet auf den angrenzenden Naturstrand, den Strand des Frei- und Seebads Fischbach sowie bis zur Einmündung der Brunnisach im Fischbacher Hafen.

Landratsamt bestätigt Norovirus-Erkrankung

Inzwischen haben sich rund 100 Menschen beim Gesundheitsamt gemeldet, die nach dem Schwimmen an Symptomen erkrankten. Die ersten waren Schüler, die nach einem Besuch am Sonntag über Erbrechen und Durchfall klagten.

Offenbar ist ein verstopfter Kanal, der Abwasser des Häfler-Klinikums zu einer Kläranlage führt, Schuld an den Zuständen. Das Rückhaltebecken lief über und in den Buchenbach, der wiederum in den Bodensee führt, meldet der „Südkurier“. Damit wurden Krankheitserreger aus dem Brauchwasser des Krankenhauses in den See transportiert.