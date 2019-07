Blaualgen sind giftig und können zu Hautreizungen und Krankheiten führen. Wenn der große Teppich von Dänemark und Schweden an die deutsche Küste treibt, droht dann ein Badeverbot an den Ostsee-Stränden?

Blaualgenblüten in der Ostsee – das Verschlucken von belastetem Wasser kann gefährlich sein.

Ein riesiger Blaualgen-Teppich schwimmt in der zentralen Ostsee, aktuell vor Dänemark und Schweden. Die Gesundheitsbehörden dort raten vom Baden im Meer ab.

Durch hohe Wassertemperaturen und kaum Wind vermehren sich die Bakterien rasend schnell, und sie könnten auch an die deutschen Ostsee-Küsten treiben und den Badespaß im Urlaub vermiesen.

Gefährliche Blaualgen vor der Insel Rügen

Vor Rügen ist der Blaualgen-Teppich bereits angekommen, wie Bilder von der „Ostsee-Zeitung“ zeigen. Der Wind sei aktuell schwach, das heißt, es gebe wenige Wellen, sodass sich der Teppich vor der Ostseeinsel gut ausbilden könne, so Dr. Norbert Wasmund, Experte für Phytoplankton.

Ein Blaualgenteppich hat die Küste Rügens erreicht. Foto: privat

Badeverbote könnten kommen – wenn die Blaualgen-Konzentration zu hoch ist

Aktuell gibt es zwar noch keine Badeverbote. „Mit Stand von heute liegen uns keine Meldungen über Blaualgenteppiche an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns vor“, sagt Martina Littmann, Abteilungsleiterin im Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus), der „Ostsee-Zeitung“.

Die Situation werde jedoch beobachtet, denn sie könne sich innerhalb weniger Stunden verändern. Die Konzentration der Cyanobakterien sei extrem von Wind und Wetter abhängig. „Wenn die Ämter ein Vorliegen mit entsprechender Gesundheitsgefährdung erkennen, würde eine Warnung an die Badegäste und eine intensivierte Überwachung an dieser Badestelle erfolgen“, so Littmann.

Wie gefährlich sind Blaualgen?

Bei Blaualgen handelt es sich um Cyanobakterien, die sich durch Zellteilung vermehren. Bei hohen Temperaturen und viel Licht geht das deutlich schneller als sonst.

In geringer Konzentration ist das Gift der Blaualge für gesunde Menschen ungefährlich, so das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde. Trotzdem sollten sich Kinder und geschwächte Menschen von belastetem Wasser fernhalten. Das Verschlucken kann zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und Atemwegserkrankungen führen.

Und bei Tieren, die das mit Gifststoffen angereicherte Wasser getrunken haben, kam es bereits mehrfach zu Todesfällen.