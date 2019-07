Mitten in der Hauptsaison: Der Flughafen Amsterdam Schiphol ist komplett lahm gelegt! Grund dafür sind Tankprobleme. 20.000 bis 30.000 Reisende sind am Airport gestrandet, sie müssen die Nacht dort verbringen.

Am Flughafen Amsterdam Schiphol geht gar nichts mehr.

Mega-Probleme am drittgrößten Flughafen Europas: In Amsterdam Schiphol können seit Mittwochnachmittag keine Flugzeuge mehr betankt werden. 20.000 bis 30.000 Reisende sind daher am Flughafen gestrandet, teilte eine Airport-Sprecherin mit. Grund dafür sei eine Störung beim Tank-Unternehmen.

Für die Betroffenen sollen zwar so viele Hotelzimmer wie möglich gefunden werden, allerdings werden wohl Tausende am Flughafen schlafen müssen. Es sollen etwa 6.000 Feldbetten aufgestellt werden, doch vermutlich werden diese nicht ausreichen.

Chaos in Amsterdam: Tausende müssen am Flughafen schlafen

Am Airport herrscht Chaos, Tausende Menschen versuchen, ihren Flug umzubuchen. Martijn Bink, Reporter des niederländischen Senders „Nederlandse Omroep Stichting“ twittert ein Video von den Menschenmassen mit den Worten: „Und dies ist nur eine von vielen Menschenreihen, die ihren Flug umbuchen müssen.“

En dit is maar één van de vele rijen met mensen die hun vlucht moeten omboeken #schiphol pic.twitter.com/R6GoqwHIYt — Martijn Bink (@NOSBINK) July 24, 2019

Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind am Airport im Einsatz, um gestrandeten Passagieren zu helfen. Sie verteilen zum Beispiel Wasserflaschen.

Amsterdam Schiphol: Mehr als 180 Flüge gestrichen

Mehr als 100 Maschinen konnten wegen nicht rechtzeitig abfliegen, 180 Flüge wurden annulliert. Es sei unklar, wie lange die Störung noch dauern werde.

Vertraging...Of ik 2 uur voor een voucher voor een gratis biertje wil wachten. Denk het niet. #Schiphol pic.twitter.com/HeJqXB6iZG — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) July 24, 2019

Gegen 13 Uhr waren die Probleme erstmals gemeldet worden. „Ihr Flug kann daher Verspätung haben oder gestrichen werden“, teilte der Flughafen auf Twitter mit.

Das externe Unternehmen Aircraft Fuel Supply, das für die Spritversorgung der Flieger zuständig sei, kämpfe mit einem Fehler in seinem System. Ob das mit der Hitze zusammenhing, blieb zunächst unklar.

#Schiphol wenst iedereen een goede reis. Dat lijkt mij wat voorbarig. pic.twitter.com/HutUd4I62u — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) July 24, 2019

Betroffene Reisende können auf der Webseite des Airports den Status ihres Fluges checken.