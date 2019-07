Etliche Urlauber aus den USA sind innerhalb eines Jahres in Hotels in der Dominikanischen Republik gestorben. Das sorgt für Verunsicherung bei Reisenden. Nun reagiert das Tourismusministerium der Karibikinsel.

In der Dominikanischen Republik starben seit Juni 2018 mindestens zehn Urlaubern.

Das Tourismusministerium der Dominikanischen Republik verstärkt aber trotzdem seine Maßnahmen, welche die Sicherheit der Touristen in Hotels und Resorts erhöhen sollen. Das berichtet der Stabschef Pablo Espinal in einem Gespräch mit „ CNN “.

Die Todesserie in der Domikanische Republik sorgte weltweit für Schlagzeilen: Innerhalb eines guten Jahres starben mindestens zehn Urlauber in ihren Hotelzimmern oder nach der Reise auf die Karibikinsel.

Todesserie in der Dom-Rep: Das ist passiert

In der Dominikanischen Republik sind in mehreren Hotels mindestens zehn Touristen innerhalb von 13 Monaten gestorben, alle hatten sich offenbar zuvor an der Minibar bedient.

Im Hard Rock Hotel & Casino in Punta Cana starben zwei Urlauber – das Resort kündigte danach im Juni 2019 an, die Likör-Getränkespender aus sämtlichen Zimmern zu entfernen.

Das FBI hatte sich eingeschaltet und die Gesundheitsbehörden der Dominikanischen Republik bei den toxikologischen Analysen unterstützt. Zudem wurden mehrere Zimmer, in denen Urlauber starben, untersucht und Proben genommen.