Tragischer Vorfall in der Nähe des berühmten Ballermann: Ein deutscher Tourist ist im Meer vor Mallorca ertrunken. Der 39-Jährige trieb leblos im Wasser an der Playa de Palma. Wie konnte es dazu kommen?

Der Mann ertrank in der Nähe der Partymeile an der Playa de Palma. (Symbolfoto)

Es passierte am gut besuchten Strandabschnitt in der Nähe des berühmten Strandlokals „Ballermann 6“: Der Deutsche wurde am Samstagnachmitag leblos im Wasser gefunden, er trieb an der Wasseroberfläche.

Urlauber stirbt an Playa de Palma im Meer

Zunächst versuchten Rettungsschwimmer des Strandabschnittes gegen 17 Uhr, den 39-Jährigen wiederzubeleben, danach übernahmen Sanitäter für eine weitere Stunde. Doch ohne Erfolg.

Insgesamt waren vier Krankenwagen und Beamte der Ortspolizei waren vor Ort. Was zum Tod des Mannes geführt hat, soll eine Autopsie zeigen. Diese ist für Montag vorgesehen, berichtet die Lokalzeitung „Diario de Mallorca“. Woher der Urlauber aus Deutschland stammt, ist noch unklar.