Killer-Keim auf Gran Canaria: Urlauberin wochenlang im Koma

Im Urlaub auf Gran Canaria infizierte sich eine schwedische Touristin an einem resistenten Keim – und lag drei Wochen im Koma. Ihre Beine und neun Finger mussten amputiert werden, die Ursache ist noch unklar.

Sie feierten den sechsten Geburtstag von Tochter Stella, packten die ihre Koffer, am 28. März ging es von Schweden nach Gran Canaria. Ferienwohnung mit Meerblick im Süden der Kanareninsel, westlich der Touristen-Hochburg Maspalomas. Frische Früchte und Churros in der Sonne, das sind die letzten schönen Erinnerungen von Elin Rantatalo an diese Reise.

Am Tag nach der Ankunft begann ihr rechter Arm zu schmerzen, immer stärker. Die 31-Jährige dachte an eine Muskelentzündung und ging am 1. April ins Krankenhaus. Sie ließ ein paar Tests machen, ein paar Medikamente, dachte sie, dann könne sie ihren Urlaub wieder genießen.

Doch kaum hatte sie die Klinik verlassen, riefen die Ärzte an. Sie schickten einen Krankenwagen, „meine Entzündungswerte waren wohl sehr, sehr hoch“, sagt Elin Rantatalo der schwedischen Zeitung „Expressen“.