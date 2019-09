Brückentage 2020: Urlaub optimal nutzen und verdoppeln!

Mit 27 Urlaubstagen bis zu 64 Tage frei haben: Das muss kein Fantasietraum für Arbeitnehmer bleiben, und sie müssen dafür auch nicht zaubern können, sondern ganz einfach nur die Brückentage im Jahr 2020 clever für den Jahresurlaub nutzen.

Schau dir am besten jetzt schon an, wie die Brückentage im nächsten Jahr liegen – und wie du deine Urlaubstage so um diese herum legen kannst, dass du möglichst viel freie Zeit am Stück genießt. Klingt kompliziert? Ist es nicht!

Der reisereporter hilft dir mit der Übersicht aller Brückentage 2020 und deinem ganz persönlichen Brückentagsplaner.

Video: So nutzt du den reisereporter-Brückentage-Planer

Der reisereporter-Brückentage-Planer für 2020

So funktioniert der Planer: Wähle oben das Bundesland aus, in dem du lebst und arbeitest. Dann zeigt dir die Tabelle automatisch, welche Feiertage es dort gibt und wie du sie nutzen kannst: