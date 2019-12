Für Menschen, die im Alter das Reisen nicht gänzlich aufgeben wollen, noch zu selbstständig sind, um in ein Heim gehen zu wollen und trotzdem in der Nähe ihrer Liebsten bleiben möchten, ist das Konzept womöglich eine Alternative.

An Bord der schwimmenden Seniorenresidenz „FT Calea“ soll ab 2020 betreutes Wohnen angeboten werden, seine erste Porbefahrt hat das Schiff im Dezember beschritten. Heimathafen wird der Raum Köln/Bonn sein – die meiste Zeit des Jahres, etwa 150 Tage im Jahr, verbringen die Bewohner dann abwechselnd in den Häfen der Rheinstädte Bonn oder Köln.

Den Lebensabend in Würde auf den Weltmeeren verbringen – das will die deutsche Reederei Ted Cruises ihren Gästen ermöglichen. Die ungewöhnliche Idee, Senioren statt im Altersheim auf einem Kreuzfahrtschiff zu pflegen, kommt an. Ab nächstem Jahr sollen Senioren auf einem Flusskreuzfahrtschiff ihre Rente genießen können.

Ungefähr 40 Mitarbeiter sollen sich rund um die Uhr um die Bewohner kümmern: Vom Zimmerservice über das Küchen- und Barteam, Pfleger und Betreuer bis hin zum Kapitän. An jeder Destination will die Reederei für angemessene medizinische Betreuung in Zusammenarbeit mit Ärzten und Krankenhäusern sorgen.

Neben professioneller Pflege genießen die Senioren Hotelservice, beispielsweise im Restaurant, in dem es täglich bis zu fünf Mahlzeiten gibt, sowie Workshops, damit keine Langeweile aufkommt.

So teuer ist ein Zimmer auf dem Fluss-Kreuzfahrtschiff

Urlaub und Pflege in einem? Das sind die Preise: Die erste Kabinenkategorie beginnt bei 3.500 Euro monatlich. Die teuerste Kategorie, das Wohnen in der Suite, kostet monatlich 8.400 Euro.

Essen und Trinken, Pflege, Strom, Wasser – alles inklusive. Da die Bewohner bei ihrem Einzug eine komplett und nach ihren Vorstellungen renovierte Kabine bekommen, wird zusätzlich ein einmaliger Betrag zwischen 29.000 und 79.000 Euro fällig.

Pauschal kann das nicht mit dem Preis zum betreuten Wohnen an Land verglichen werden. Zum einen ist der Begriff nicht geschützt, zum anderen variieren die Kosten stark – je nach Wohnregion, Wohnungsgröße und Ausstattung.

Hört sich für dich oder Verwandte interessant an? Ab sofort können die Kabinen gekauft werden. Wer bereits in der Liste der zukünftigen Kabinenbesitzer aufgenommen wurde, kann am 25. Januar 2020 und am Folgetag sowie am 1. Februar und 2. Februar 2020 sich selbst vor Ort ein Bild machen und sich dann final für die richtige Kabine entscheiden.