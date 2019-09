Das erste schwimmende Altersheim soll im Oktober in See stechen – die Kreuzfahrt ist ausgebucht. Weil die Nachfrage so hoch ist, haben sich die Macher noch etwas Neues einfallen lassen...

Sieht so deine Vorstellung von der sorgenbefreiten Rente aus? (Symbolfoto)

Den Lebensabend in Würde auf den Weltmeeren verbringen – das will die „MS Lebenstraum“ Gästen ermöglichen. Die ungewöhnliche Idee, Senioren statt im Altersheim auf einem Kreuzfahrtschiff zu pflegen, kommt an: Die Zimmer für die erste Hochseefahrt im Herbst 2019 sind schon alle belegt.

Deshalb wurde nachgerüstet: Ab Ende März 2020 sollen Senioren auch auf einem Fluss-Kreuzfahrtschiff ihre Rente genießen dürfen.

Schiff als Altersheim: Jetzt kommt auch eine Flusskreuzfahrt

Genauso wie das Hochseeschiff soll es alle Pflegestufen anbieten, kündigt die Reederei Ted-Cruises an. Der Unterschied: Es ist auf betreutes Wohnen ausgelegt. Statt auf dem Land residieren die Senioren dann im Raum Köln/Bonn auf dem Wasser.

In der Region wird auch der Heimathafen liegen – geplant sind regelmäßige Ausflüge „entlang der schönsten Wasserstraßen Mitteleuropas“. Für Menschen, die im Alter das Reisen nicht gänzlich aufgeben wollen, noch zu selbstständig sind, um in ein Heim gehen zu wollen, und dabei trotzdem in der Nähe ihrer Liebsten bleiben möchten, womöglich eine Alternative.

So soll das betreute Wohnen auf einem Kreuzfahrtschiff aussehen

Was die rund 100 Bewohner erwartet: Auf den vier barrierefreien Decks verteilen sich unter anderem die Wohnkabinen. Gewählt werden kann zwischen einer Einzelkabine mit circa elf Quadratmetern, einer Doppelkabine mit privatem Wohnbereich (22 Qudratmeter) und einer Grand Suite mit 44 Quadratmetern.

Insgesamt soll es fünf verschiedene Zimmerkategorien geben. Abseits der eigenen vier Kabinenwände könne dann Urlaubsflair aufkommen: Live-Musik in einer der drei Bars, kostenloses Essen und Getränke im Restaurant sowie eine Sauna und ein Wellnessraum.

Ungefähr 40 Mitarbeiter sollen sich rund um die Uhr um die Bewohner kümmern, darunter auch Pflegepersonal. Auf Ausflügen sollen dann Städte, Burgen und Weinberge angesteuert werden. Vielleicht ja ganz in der Nähe auf der schönen Mosel?