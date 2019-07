Panne bei der Gepäckverladung am Düsseldorfer Flughafen! Rund 2.500 Gepäckstücke stapelten sich an den Check-in-Schaltern. Die Folge: Betroffene Passagiere mussten ohne ihre Koffer in den Urlaub fliegen.

Ferien in Deutschland – Hochbetrieb an den deutschen Flughäfen. Auch in Düsseldorf flogen Tausende in den Urlaub – allerdings erstmal ohne Gepäck!

Eine technische Störung sorgte dafür, dass die Bänder seit 3.30 Uhr bei der Gepäckabfertigung stillstanden. Diese sollen seit 8.30 Uhr wieder laufen – für die bereits losgeflogenen Passagiere kam die Behebung des Problems aber zu spät.

Mega-Störung bei Gepäckabfertigung am Düsseldorfer Flughafen

Erst waren es Hunderte Koffer, dann nach mehreren Stunden Mega-Störung 2.500 Gepäckstücke, die ihren Weg nicht rechtzeitig in den Flieger fanden. Fünf von sieben Anlagen standen still.

Viele Urlauber, die vom @dusairport aus fliegen, müssen ohne ihre Koffer in die Ferne reisen. Der Grund: Die Gepäckabfertigung streikt und so stehen hunderte Koffer im Check-In-Bereich vom #Flughafen in #Düsseldorf. https://t.co/anzADAfJDR — Aachener Zeitung (@aachenerzeitung) July 17, 2019

Das Gepäck solle nun so schnell wie möglich nachgeschickt werden, sagte ein Flughafensprecher. Das berichtet die „ A achener-Zeitung “. Wie viele Passagiere direkt von der Panne betroffen waren, ist hingegen nicht bekannt.

Für rund 81.000 Passagiere sollte es allein am Mittwochmorgen unter anderem zu den beliebten Urlaubszielen wie Palma de Mallorca und Teneriffa gehen. Diese mussten allerdings mitanschauen, wie sich ihr Gepäck am Verladeband staute.

Urlauber müssen ohne Gepäck losfliegen – keine Verzögerungen am Flughafen

Statt sicher im Flieger landeten diese in der Halle – unter Aufsicht der Security-Mitarbeiter. Ankommende Passagiere sollen übrigens nicht von der Panne betroffen gewesen sein, und auch alle Flüge sollen nach Angaben eines Flughafensprechers pünktlich gestartet sein.

Schuld sei an dem ungeglückten Urlaubsstart ein Software-Fehler.