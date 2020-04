Die Serie „Haus des Geldes“ begeistert Fans seit Dezember 2017 – an diesem Freitag, 3. April, startet die vierte und damit finale Staffel. Die Story: Eine Gruppe rund um Álvaro Morte, der sich selbst nur Professor nennt, führt vermutlich wieder einen spektakulären Raubüberfall durch. Ein Trailer zeigt: viele Explosionen, geladene Waffen und Chaos...

Die Geschichte war nach der zweiten Staffel eigentlich auserzählt, aber Netflix führte die Serie weiter!

„Haus des Geldes“: Was passiert in Staffel vier?

„Haus des Geldes“: Viele Drehorte befinden sich in Spanien

Die Folgen der dritten Staffel wurden neben Spanien auch in Thailand, Panama und Florenz gedreht. In Staffel eins und zwei war das Team vor allem in der Metropolregion Madrid in Spanien unterwegs.

Und du kannst dich an einigen Orten auf die Spuren der Gangsterbande begeben. Hier kommt der reisereporter-Überblick zu den Drehorten von „Haus des Geldes“ (im Original „La casa de papel“).

Vorsicht, Spoiler!

1. Casa de Toledo

Der Professor versammelt in der Casa de Toledo die Gruppe – Berlin, Rio, Tokio, Moskau, Oslo, Denver, Nairobi und Helsinki –, um den größten Raubüberfall in der Geschichte Spaniens vorzubereiten.

Hier schmieden sie Pläne und beginnen Freundschaften. Später in der Serie wird die Polizei auf das Haus aufmerksam und sucht dort nach Hinweisen auf die Bande.

Verde, mucho verde para vuestra boda. •El cóctel en nuestro jardín es único. •¿A qué esperas para conocerlo? •Escríbemos y ven a visitarnos. • • • •Finca: @fincaelgasco •Montaje: @wpmadrid Gepostet von Finca El Gasco am Montag, 22. Oktober 2018

Als Kulisse diente die Finca „El Gasco“ in Torrelodones, Teil der Metropolregion Madrid. Wenn nicht gedreht wird, finden dort Hochzeiten und andere Veranstaltungen statt. Das 1.400 Quadratmeter große Hauptgebäude ist im Palaststil aus Granitstein gebaut, das berichtet das Magazin „Guia Repsol“. Es hat elf Zimmer, fünf Bäder, eine Küche und einen Servicebereich.

Das Haus steht in einem Regionalpark am Fluss Guadarrama. In der Umgebung können Touristen einige Denkmäler und archäologische Überreste besichtigen.

Finca El Gasco | Adresse: Almirante Marqués de Valterra, 28250 Torrelodones

2. Die Banknotendruckerei

Die Banknotendruckerei aus „Haus des Geldes“ findest du in der Realität nicht nur an einem Ort, sondern gleich an vieren. An ihnen kannst du dich zumindest ein wenig in die Stimmung hineinversetzen.

Die Banknotendruckerei in der Serie ist sehr an die echte Banknotendruckerei Spaniens, die Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, angelehnt. Es gibt aber auch einige Unterschiede: So befindet sich das Gebäude in der Serie beispielsweise an einem riesigen Platz. Das Originalgebäude liegt hingegen direkt an einer Straße.

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Adresse: Calle de Jorge Juan, 106, 28009 Madrid

Und: Die Fassade, vor der sich die Geiselnehmer immer wieder blicken lassen, ist die eines ganz anderen Hauses. Es handelt sich hier um das Gebäude des spanischen Wissenschaftsrats (Spanisch: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC).

Alle Außenszenen mussten samstags und sonntags gefilmt werden – das waren die einzigen zwei Tage, für die Genehmigungen ausgestellt wurden.

CSIC | Adresse: Calle Serrano, 117, 28006 Madrid

Das Innere der Banknotendruckerei ist eine Filmkulisse, die von der Produktion gebaut wurde. Aber: Schau doch mal im Wissenschaftsmuseum in Paris vorbei. Dort könnte dir das ein odere andere bekannt vorkommen, denn die Serienmacher sollen sich an der Optik orientiert haben.

Cité des sciences et de l’industrie | Adresse: 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

In einer Szene sieht der Zuschauer, wie die Bande das Geld druckt und Nairobi mit dem Megafon Anweisungen gibt. Für die Dreharbeiten war das Team bei der spanischen Tageszeitung „Diario ABC“ zu Gast. Die Druckmaschine dort erstellte Geldscheine – natürlich auf Zeitungspapier.

Diario ABC | Adresse: Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 7, 28027 Madrid

3. Der Schrottplatz

Ein Auto, das die Bande für die Vorbereitung des Überfalls genutzt hat, wurde in Staffel 1 den Verbrechern fast zum Verhängnis. Damit die Polizei in dem Wagen keine Spuren sicherstellen kann, fährt der Professor in Folge sieben der ersten Staffel zu einem Schrottplatz und verwischt die Spuren.

Diese Szenen wurden auf einem echten Schrottplatz gedreht, dem Desguaces El Choque in San Martín de la Vega in Madrid. Viel Zulauf von Serienfans habe das Unternehmen (bislang) nicht, so der Marketingdirektor gegenüber „Guia Repsol“. „Aber viele Bekannte haben gefragt, ob bei uns gedreht wurde. Sie haben den Platz erkannt.“

Desguaces El Choque | Adresse: Calle Oro, 6, 28330 San Martín de la Vega

4. Wiedersehen auf den Palawan-Inseln

Traumstrände, klares Wasser, Dschungel, Exotik: Die Palawan-Inseln spielen am Ende von Staffel zwei eine wichtige Rolle. Dort wartet der Professor am Ende von Staffel 2 auf Raquel.

Gib mal die Koordinaten 10°0′0″N 118°50′0″E auf Google Maps ein. Dann kommst du zu einem Punkt namens „El Profesor“ – er befindet sich in einem Waldgebiet in der Nähe der Stadt Puerto Princesa.

5. Berlin und der Professor in Florenz

Rückblenden, oder lebt Berlin vielleicht doch noch? Das war lange unklar... Der Professor (Álvaro Morte) und Berlin (Pedro Alonso) waren gemeinsam in der dritten Staffel zu sehen sein werden. Gedreht wurde dafür im Januar in Florenz.

Bilder auf Twitter zeigen die beiden Schauspieler unter anderem vor der berühmten Kathedrale in der italienischen Metropole.

Imagens tiradas dos bastidores da parte 3 de "La Casa de Papel". Nas imagens é possível ver o Professor e Berlim em Florença, Itália. Ainda não se sabe ao certo se o personagem ta vivo, ou se essa cena faz parte de um Flashback. pic.twitter.com/WELsIWUb61 — CineBank (@BankCine) January 6, 2019

6. Rio und Tokio auf der Pelikaninsel

Rio und Tokio haben sich auf der Flucht vor dem Gesetz auf eine einsame Insel abgesetzt. Abgesehen von einigen Ureinwohnern leben sie allein unter riesigen Palmen in einer kleinen Hütte. Du willst auch auf die abgelegene Insel?

Dann gehören die San-Blas-Inseln auf deine Bucket List. Wenn du exakt auf den Spuren der Verliebten aus der Serie wandeln willst, sollte deine Wahl auf die kleine Pelikaninsel fallen.

7. Tokio tanzt durch Panama-Stadt

Auch wenn das Paradies für viele das Ziel ist, für Tokio wurde es dann doch schnell langweilig. Deshalb flüchtet sie in Staffel 3 nach Panama und tanzt schließlich durch die bunte Altstadt. Das wird der Bande zum Verhängnis...

8. Sanctuary of Truth – Tokio und der Professor sehen sich wieder

Denn: Als Tokio entdeckt wird, sucht sie Hilfe beim Professor. Ihr gelingt es, mit seiner Hilfe bis nach Thailand zu kommen. Das emotionale Wiedersehen der beiden nach langer Zeit findet schließlich am Sanctuary of Truth von Pattaya statt.

Sanctuary of the Truth | Adresse: 206/2 หมู่ที่ 5 ถนน Pattaya-Naklua, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand

9. Das Kloster Ermita de San Frutos in Madrid

Das Kloster ist Spielraum vieler wichtiger Szenen in der dritten Staffel. Zuerst erzählt Berlin dem Professor dort von seinem Plan. Fünf Jahre später kommen da schließlich die anderen Gangster zusammen, um sich auf die Ausübung von Berlins Plan vorzubereiten.

Das Kloster findest du in Wahrheit allerdings nicht in Italien, sondern in Madrid. Für die Außenaufnahmen stand die Ermita de San Frutos vor der Kamera. Die Innenaufnahmen sind auf einem alten Bauernhof namens Abadía de Santa María Real de Párraces entstanden.

Kloster Ermita de San Frutos | Adresse: 40331 Burgomillodo, Carrascal del Rio, Segovia, Spanien

10. Die Plaza de Callao

In der dritten Staffel geht es außerdem zurück nach Madrid – unter anderem wird die Plaza de Callao zu sehen sein. Und dort regnete es Geldscheine:

@LaCasaDePapelTV ya está a tope y grabando en Callao una lluvia de billetes. Qué pena que sean falsos 😂 pic.twitter.com/9w14eYtoqw — Christian Adriaensen (@AdriaensenChris) January 20, 2019

