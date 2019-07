Bei Sardinien denken wir an türkises Wasser und weiße Strände, die der Karibik gleichen. Doch nach einem großflächigen Waldbrand auf der Insel erinnert daran aktuell nichts mehr.

Das Feuer war am bereits am Samstag an der Ostküste ausgebrochen, noch immer sollen die Feuerwehrkräfte gegen die Flammen nahe der Küstenstadt Tortolì kämpfen. Das berichten lokale Medien wie die „La Nuova Sardegna“.

Flammen-Inferno auf Sardinien: Hotels und örtlicher Strand geräumt

Wegen der akuten Gefahr mussten zwei Hotels und ein örtlicher Strand sowie ein Campingplatz geräumt werden. Einheimische mussten ihre Häuser verlassen. Ein Kioskbesitzer twitterte dieses Video vom Strand bei Tortolì.

Er soll am Ende seiner Aufnahme in etwa sagen: „Wir sitzen in der Klemme. Auf dem Hügel explodieren Gasflaschen in den Häusern“.

Lo sconforto di uno dei gestori di un chiosco in spiaggia di #Tortoli #foxilioni. L’ultima parte del video dice: siamo con la Merda fino al collo, stanno esplodendo le Bombole di gas dagli appartamenti sulla collina. #incendio #sardinia #Sardegna pic.twitter.com/C4RT3JGYg2 — Angy Cq (@AngyCq78) July 14, 2019

Von Weitem wird das Ausmaß der Katastrophe erst erkennbar: Rauchsäulen bedecken den Küstenabschnitt der Insel und ziehen über das Meer. An insgesamt 41 Orten soll das Feuer gewütet haben.

Questa è la mia città oggi. I vigili del fuoco non sono ancora riusciti a spegnere l'incendio che va avanti da questo pomeriggio. È uno scenario assurdo, apocalittico... È un disastro.

Sono in lacrime per la mia terra. #Tortolì #Ogliastra #incendi pic.twitter.com/HkULBQ7VuC — Duḥkha. (@ChiaraLTurunen) July 13, 2019

Helikopter fliegen noch immer über die Insel Sardinien

An anderen Stränden sichteten Urlauber auch noch heute die Helikopter, die sich an den Löscharbeiten beteiligen. Schon 800 Hektar Land sind seit dem Ausbruch am Samstag verbrannt.

#Tortoli #sardinia Helicopters still at work. Our heroes have been working non stop since 1pm yesterday. pic.twitter.com/SnJJ32EaTB — LindaJay WriterTeacherExpat living in Sardinia (@JennaSardinia) July 14, 2019

Verantwortlich für die Katastrophe soll ein Bauer sein, der unvorsichtig Holz verbrannte. Und das im trockenen Hochsommer bei heißen Temperaturen von 30 Grad Celsius und mehr.