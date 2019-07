Die „Mein Schiff 1“ und „Aida Prima“ liegen derzeit in Kiel. Tausende Passagiere wollen heute ihre Reise mit den Kreuzern antreten – Aktivisten stößt das übel auf. (Symbolfoto)

„Bis dieser Unsinn ein Ende hat“ – solange wollen Aktivisten wie Julia Schröder von der Turbo-Klima-Kampf-Gruppe (TKKG) gegen die boomende Kreuzfahrt-Branche in Kiel demonstrieren. Das berichten die „Kieler Nachrichten“.

Weder die Dampfer noch Passagiere seien ihrer Meinung nach in Kiel willkommen – und das sollen am Samstag unter anderem die Urlauber der ankernden Schiffe „MSC Meraviglia“, „Mein Schiff 1“ und „Aida Prima“ in einer Protestaktion zu spüren bekommen.

Protestaktion in Kiel gegen Kreuzfahrt gestartet

Rund 12.000 Gäste wollen bis zum Abend an Bord der drei Kreuzer gehen. Genau diese möchten die Teilnehmer der „Initiative gegen Kreuzfahrtschiffe“ abfangen und über Probleme des Kreuzfahrt-Tourismus informieren.

Sie machen die Branche für die Klimakrise mitverantwortlich. Von Touristen hinterlassene Müllberge, der Verbrauch von fossilen Brennstoffen und der Ausstoß von umweltschädlichen Treibhausgasen sind nur einige der Kritikpunkte. Auch gegen schlechte Arbeitsbedingungen der Besatzung wettern sie.

Zu der Demo angemeldet sind offiziell 200 Menschen, die um 13 Uhr am Platz der Matrosen vor dem Hauptbahnhof gestartet ist.

Polizei stockt Personal wegen Kreuzfahrt-Demo auf

Von dort aus gehen die Aktivisten in Schwimmoutfits und mit Schlauchbooten unter anderem durch das Sophienblatt, die Hafen- und die Holstenstraße über den Prinzengarten zum Ostseekai. Auf dem Weg dorthin machen die Teilnehmer auch Halt bei Reisebüros, die Kreuzfahrten anbieten.

„Wir hoffen auf einen friedlichen Ablauf“, sagte Polizeisprecher Matthias Felsch im Vorfeld. Doch seitens der Klimaaktivisten gibt es dafür keine Garantie: „In Kiel und auch anderswo ist kein Kreuzfahrtschiff vor einer erneuten Blockade sicher“, drohte die TKKG.

Und diese Drohung sollte ernst genommen werden: Erst an Pfingsten blockierten Aktivisten ein Kreuzfahrtschiff, indem sie sich auf einem Kran am Ostseekai in Kiel, dem Wulstbug und im Wasser vor dem Kreuzfahrtschiff versammelten. Die Polizei musste eingreifen, das Schiff fuhr mit sechs Stunden Verspätung ab.

Venedig und Kiel: Menschen protestieren fürs Klima

Schon im April mussten Einsatzkräfte eine Sitzblockade bei einer Demo beenden . Die Polizei wappnet sich vor Ort, und auch das Sicherheits- und Abfertigungspersonal am Hafen wurde aufgestockt, allerdings vor allem wegen des erhöhten Passagieraufkommens.

Erhitzte Gemüter im Norden Deutschlands, aber auch im Süden Europas: Rund 8.000 Einwohner Venedigs gingen Anfang Juni, nach einem verheerenden Kreuzfahrt-Crash, auf die Straße. Auch sie machen die Reedereien für die Verschmutzung von Luft und Wasser verantwortlich.

Deutlich gravierender als in Kiel zeigt sich dort die Überlastung der Stadt, maßgeblich verursacht durch die Kreuzfahrt-Gäste. Tausende von ihnen strömen mit einem Mal in die engen Gassen und tragen damit zum Overtourism in der Unesco-Stadt bei.