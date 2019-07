Flixbus braucht 28 Stunden von Dortmund nach München

Von Dortmund nach München mit dem Flixbus – dafür braucht der Fernbus 9,5 Stunden. Eigentlich. In diesem Fall dauerte die Fahrt fast drei Mal so lange. Passagiere harrten stundenlang an der Autobahn aus.

Ganze 13 Stunden saßen 34 Passagiere auf einem Parkplatz fest. Mitten in der Nacht, nachdem ihr Flixbus nach etwa zwei Stunden Fahrt eine Panne hatte.

Die Fahrgäste stiegen um 22 Uhr in Dortmund in den Fernbus ein und sollten am Morgen gegen 7.35 Uhr in München ankommen. Doch daraus wurde nichts – Martin Theisen (29), ein Lagerist aus Dortmund, war bei der Horror-Fahrt an Bord.

Flixbus hat Panne – Passagiere sitzen 13 Stunden auf Autobahn-Parkplatz fest

27,99 Euro hatte Martin für sein Ticket in die Heimat nach Bayern gezahlt, das erzählte er der „Bild“. In Dortmund einsteigen, etwas Schlaf tanken und am Morgen ausgeruht in München ankommen – so der Plan. Doch in der Realität sei er gegen Mitternacht auf einem Parkplatz an der A45 bei Langgöns unsanft geweckt.

Der Grund: Wegen einer Panne fuhr der Busfahrer auf den kleinen Parkplatz Hardt. Flixbus bestätigte dem reisereporter den außerplanmäßigen Stopp wegen eines „technischen Defekts“.

Eine Panne, wird wohl schon bald weitergehen, dachte Martin. Doch auch noch Stunden später harrten die Fahrgäste in der Dunkelheit aus. Sie wurden unruhig und kontaktierten Flixbus telefonisch. Aber: „Wir hingen teilweise 20 Minuten in der Flixbus-Warteschleife. Der Busfahrer wusste auch nicht, wie es weitergeht“, sagt Martin.

Flixbus-Passagiere mussten mit Taxis zum Bahnhof

Erst nach knapp vier Stunden Wartezeit, um 3.58 Uhr, soll sich das Unternehmen per SMS gemeldet haben: „Pannenservice gleich da“.

Doch die Odysee ging weiter: Vom rettenden Pannendienst keine Spur, selbst der Busfahrer solle daraufhin den Reisenden geraten haben, auf eigene Kosten ein Taxi zum nächsten Bahnhof zu nehmen, berichtete Martin.

Das passte Martin und weiteren elf Mitreisenden aber gerade ins Budget: „Wir haben ja extra Flixbus-Tickets gekauft, weil wir nicht so viel Geld haben“.