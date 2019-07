Kreuzfahrt: Diese Fragen stellten Passagiere wirklich

Von einer wundervollen Kreuzfahrt träumen viele Urlauber. Einmal im Leben soll es auf große Fahrt über die Weltmeere gehen. Für Neulinge wirft so ein riesiges Kreuzfahrtschiff aber anscheinend viele Fragen auf, die nicht immer ganz logisch erscheinen. „Ist dieses Schiff schon mal gesunken?“ ist nur eine davon.

Absurde Fragen von Passagieren auf Kreuzfahrt

Über den absoluten Höhepunkt der absurden Fragen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes schreibt das ehemalige Crew-Mitglied Joshua Kinser in seinem Buch „Chronicles of a Cruise Ship Member“. Die Frage, die ihn noch heute zum Lachen bringe, lautete:

Wenn das Schiff sinkt, wird es dann eine Eiscreme-Maschine auf den Rettungsbooten geben?

Ob das Rettungsboot wohl eine Eiscreme-Maschine an Bord hat? Foto: imago images/penofoto

Scheint so, als ob der Passagier sich eher Sorgen um sein leibliches Wohl im Notfall machte als um seine Sicherheit im Falle des Unglücks.

Wie Joshua auf diese absurde Frage reagierte, gibt er nicht an. Ernst nehmen konnte er die Sorgen des Gastes aber mit Sicherheit nicht.