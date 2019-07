Kreuzfahrt-Sturz: Frau schwamm zwei Stunden im Meer

Zunächst hatte es noch Hoffnung gegeben: Rund zwei Stunden, nachdem eine Deutsche von Bord der „MSC Meraviglia“ gegangen war, wurde sie per Hubschrauber gerettet. Doch im Krankenhaus verstarb die Frau.

Doch jede Hilfe kam zu spät: Im Krankenhaus in Aalborg verstarb die Frau. Sie soll bei der Rettung extrem unterkühlt gewesen sein. Generaues zum Unfallhergang sowie zur Todesursache wird noch untersucht. „Wie arbeiten für die Untersuchung mit den deutschen Behörden zusammen“, so Polizeisprecher Jess Falberg.

Rund zwei Stunden sei die Frau in dem rund 12 Grad kalten Wasser geschwommen, bevor sie von einem dänischen Hubschrauber gerettet wurde, berichtet die Zeitung „ B.T. “​. Auf dem Weg ins Uniklinikum in Aalborg habe die Frau lebensrettende Maßnahmen erhalten, erklärte ein Sprecher der dänischen Polizei.

Aufregung an Bord der „MSC Meraviglia“: Am Freitag war eine deutsche Frau vom Kreuzfahrtschiff ins Meer gestürzt . Gegen 12.45 Uhr hatte der Kapitän den Notruf abgesetzt. Das Schiff befand sich zu diesem Zeitpunkt zwischen Norwegen und Dänemark auf dem Skagerrak, wo Nord- und Ostsee aufeinander treffen.

„MSC Meraviglia“ erreicht Kiel nach Norwegen-Kreuzfahrt

Mittlerweile hat die „MSC Meraviglia“ Kiel erreicht. Das Kreuzfahrtschiff von MSC Cruises legte am frühen Samstagmorgen in der Hansestadt an.

Die MSC Meraviglia ist auch angekommen ???????????? pic.twitter.com/o8Sg6ruPVR — jdkinf (aka "Jotti") (@jdkinf) July 6, 2019

Der reisereporter hat die Reederei für eine Stellungnahme kontaktiert.