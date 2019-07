Die „MSC Meragviglia“ war gerade auf dem Weg nach Kiel, als vor der norwegischen Küste eine Frau von Bord ging. Die Frau konnte am Freitagnachmittag gerettet werden – ihr Zustand ist allerdings unklar.

Aufregung auf der „MSC Meragviglia“: Während des Seetages auf dem Weg von Flåm nach Kiel ist am Freitagmittag eine Frau (40) aus Deutschland von Bord gegangen. Das berichtet die norwegische Nachrichtenseite „NRK“. Der Kapitän des Schiffes setzte um 12.45 Uhr den Notruf ab.

Frau stürzt von Kreuzfahrtschiff – und wird gerettet

In einer riesigen Rettungsaktion suchten Boote und Hubschrauber der norwegischen und dänischen Küstenwachen nach der Vermissten. Am frühen Nachmittag dann die Entwarnung: Die Frau wurde nach mehreren Stunden von einem dänischen Rettungshubschrauber in dem zwölf Grad kalten Wasser gefunden.

Der dänischen Küstenwache zufolge soll die Frau auf dem Weg nach Aalborg lebensrettende Erste-Hilfe-Maßnahmen erhalten haben. Zum Zeitpunkt der Notfallmeldung habe sich das Kreuzfahrtschiff etwa 30 Kilometer südlich der norwegischen Stadt Kristiansand befunden, berichten die „Kieler Nachrichten“.

Die „MSC Meraviglia“ bietet Platz für bis zu 6.000 Passagiere. Trotz des Zwischenfalls soll das Schiff Kiel am Samstagmorgen gegen 7 Uhr erreichen.