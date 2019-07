Norwegian lässt Passagiere und Koffer zurück – für Lachs

Die Passagiere an Bord der mit anderthalb Stunden verspäteten Maschine seien traurig und wütend gewesen, sagt Næss, denn keiner habe gewusst, ob er selbst betroffen war und ohne Gepäck in den Urlaub starten müsste. „Wie kann Norwegian so was nur machen? Sie haben den Ferienstart für viele Erwachsene und Kinder zerstört“, sagt der Familienvater, der die ersten Tage mit Shopping verbrachte – und auf seine Blutdruckmedikamente verzichten musste.

Norwegian: Eingecheckte Koffer sollten Priorität haben

Gegenüber „FlySmart24“ spricht die Norwegian-Sprecherin Tone Næss von einem Fehler. „Eingecheckte Koffer sollten immer Priorität haben, das war dieses Mal leider nicht so, wir verstehen, dass unsere Kunden deswegen frustriert sind. Wir werden mit den Partnern am Flughafen darüber sprechen, damit das nicht noch einmal passiert.“

Obwohl Norwegian zunächst versprochen haben soll, dass die fehlenden Koffer mit einer 30 Minuten späteren Maschine eintreffen würden, war dem nicht so. Zwei Tage lang mussten die 50 Fluggäste im Urlaub ohne ihr Gepäck auskommen, erst dann waren alle Koffer zugestellt.