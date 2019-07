Nordsee versus Ostsee – hier ist Urlaub am günstigsten

Im Vergleich zur Nordsee sind Unterkünfte auf den Ostseeinseln ein echtes Schnäppchen. Hier ist Rügen mit einem Preis 116 Euro am teuersten – und damit immer noch günstiger als Sylt. Und Rügen hat dafür auch einiges zu bieten. Neben endlosen Stränden und Wassersportrevieren gibt es hier für die jüngeren Besucher seit ein paar Jahren nämlich auch einen Skatepark an der Ostküste der Insel.

Klarer Sieger im Preis-Ranking ist in der Nordsee die Insel Pellworm. Hier zahlst du für deine Unterkunft im Durchschnitt 87 Euro pro Nacht. Und eine Reise nach Pellworm lohnt sich garantiert, denn hier erfährst du die absolute Ruhe. Deiche, so weit das Auge reicht, eine alte Mühle und haufenweise Schafe – so geht Entschleunigung.

Immer eine steife Brise um die Nase, ein Fischbrötchen in der Hand und den Möwen beim Singen zuhören – das ist Inselurlaub in Deutschland . Doch zwischen Nord- und Ostsee gibt es je nach Ort ziemliche Preisunterschiede. Damit du auf dein Krabbenbrötchen nicht verzichten musst, kommt hier der Preischeck „Nordsee versus Ostsee“.

Große Preisunterschiede zwischen Haupt- und Nebensaison

Wenn du bei deinem Inselurlaub richtig sparen möchtest, empfiehlt es sich definitv, in der Nebensaison zu reisen. Die Preisunterschiede bei den Unterkünften sind teilweise nämlich extrem hoch. So ziehen auf der Ostseeinsel Usedom von Juni auf Juli die Preise um rund 46 Prozent an.

Die Preise schwanken auf Usedom zwischen Neben- und Hauptsaison extrem. Foto: pixabay.com/nickgesell

Noch krasser ist der Unterschied in der Nordsee. Auf Wangerooge musst du in der Hauptsaison mal eben doppelt so viel für deine Unterkunft bezahlen wie in der Nebensaison. Trotz der teilweise saftigen Preise auf den deutschen Inseln ist eines aber sicher: Schön sind sie alle!