Flugzeug-Klo „explodiert“: Wizz-Air-Passagiere stranden

Das Flugzeug-Klo sei „explodiert“, so beschreiben Passagiere die Situation an Bord eines Wizz-Air-Fliegers. Die Maschine wurde daraufhin geräumt, die Fluggäste strandeten über Nacht am Gatwick Airport.

Das Desaster begann mit einer defekten Toilette und endete für Hunderte Passagiere mit einer Nacht am Airport London-Gatwick. Flug W62222 sollte eigentlich gegen 20 Uhr von London-Gatwick nach Budapest fliegen. Doch die Maschine drehte am Dienstagabend nur eine Runde am Boden des Airports in England.

Wizz Air: „Exkremente blubberten aus der Toilette“

Mit an Bord war auch eine Reporterin von Brightons Lokalzeitung „The Argus“, Katharine Hay. Vor dem Start ging sie kurz aufs Klo. Auf der ersten Bordtoilette sei Urin auf dem Boden gewesen. Und auf der zweiten „blubberten Exkremente hoch und spritzten über die Toilette“.

Sie habe die Crew darüber informiert. „Die Flugbegleiter schauten nervös und diskutierten, während sie den Gang hoch- und runterliefen.“ Das Ergebnis: Die Passagiere wurden per Durchsage auf eine mögliche lange Verspätung informiert.

Das machte einen Passagier offenbar so wütend, dass er aus dem Flugzeug stürmte, und so dafür sorgte, dass vorsorglich alle Gepäckstücke überprüft werden mussten. Es hätte die Gefahr bestehen können, dass der Mann „gefährliche Schmuggelware an andere Passagiere weitergegeben hatte“, erinnert sich Hay an die Begründung.

Nach dreieinhalb Stunden auf dem Rollfeld sei den bereits erschöpften Reisenden mitgeteilt worden, dass der Flug gestrichen worden sei und es an diesem Tag nicht nach Budapest gehen würde.