Touristen-Abzocke: Dutzende Bars auf Mykonos dicht

Bar reiht sich an Bar auf der griechischen Insel Mykonos.

Das griechische Finanzministerium reagiert auf Berichte von Urlaubern – und hat umfassende Razzien bei Restaurants und Bars auf Mykonos angekündigt, die im Verdacht stehen, Touristen abzuzocken. Steuerfahnder seien undercover unterwegs, um die Machenschaften aufzuspüren, meldet „The Times“.

In den kommenden Wochen sollen demnach Tausende Razzien stattfinden, denn die Behörden vermuten hinter den Touristenfallen auch Steuervergehen. Die Razzien sollen in Bars und Restaurants, aber auch in Hotels, Clubs, Strandcafés und bei Touranbietern stattfinden.

Touri-Abzocke auf Mykonos: So gehen die Bars vor

Mehrere Touristen berichteten, dass man ihnen in Restaurants Speisekarten verweigert habe, sodass sie beim Bestellen den Preis des Gerichts nicht kannten. Das böse Erwachen kam bei der Rechnung. Die Gäste hätten dennoch gezahlt, weil sie sich dazu verpflichtet gefühlt hätte.