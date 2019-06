Drama bei einer Notlandung am Baikalsee in Sibirien: Eine Antonow AN-24 ist hart aufgeprallt, in ein Gebäude gekracht und dann in Flammen aufgegangen. Mindestens zwei Menschen starben.

Dramatische Szenen am Flughafen Nischneangarsk: Bei der Notlandung einer Antonow AN-24 starben am Donnerstagmorgen mindestens zwei Menschen, es soll sich dabei um die Piloten handeln. Mindestens 33 weitere wurden verletzt.

42 Personen an Bord konnten sich retten, das berichtet die russische Nachrichtenagentur „Tass“. Das Passagierflugzeug musste an dem Airport in der russischen Teilpublik Burjatien in der Nähe des berühmten Baikalsees notlanden. Doch das ging schief.

Video: Passagierflugzeug kracht in Haus und geht in Flammen auf

Первые секунды после крушения Ан-24 в Нижнеангарске pic.twitter.com/eIuGnR1mI8 — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) June 27, 2019

Ein Passagiervideo aus dem Inneren des Flugzeuges zeigt die dramatischen Szenen: Die Propellermaschine kracht hart auf, driftet nach rechts ab, kommt von der Landebahn ab, schlittert über den Rasen und kracht in ein Haus. Schreie anderer Passagiere sind zu hören.

Spätere Außenaufnahmen zeigen, wie das Flugzeug in Flammen steht, schwarze Rauchschwaden ziehen in den Himmel.

Die Unglücksursache war zunächst unklar. Ermittler leiteten jedoch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften ein. Es gab demnach Hinweise, nach denen ein Triebwerk des Flugzeugs in der Luft ausgefallen war.

Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа одного из двигателей, выкатился за пределы ВПП, столкнулся со зданием и загорелся. Два пилота погибли. Пассажиры живы 42 взрослых и один ребенок.https://t.co/05q5A4yZ27 pic.twitter.com/eGfAc0hLns — Maxim ????????????✈ (@ilax202) June 27, 2019

Der Flug sollte von der burjatischen Hauptstadt Ulan-Ude über Nischneangarsk nach Irkutsk gehen. Die Region ist im Sommer ein beliebtes Urlaubsgebiet.

Szenen erinnern an Flugzeug-Unglück in Moskau

Die dramatischen Szenen erinnern an das Unglück in Moskau. Dort war am 5. Mai ein Aeroflot-Flugzeug bei der Landung in Flammen aufgegangen, 41 der 78 Insassen starben.

Für heftige Diskussionen hatten im Nachgang Videos gesorgt, welche die Evakuierung zeigten. Dabei hatten etliche Passagiere ihr Handgepäck mitgenommen und so für Verzögerung gesorgt.