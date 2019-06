Easyjet-Flug überbucht: Kleinkind (3) darf nicht an Bord

Kein Scherz: Weil ein Easyjet-Flug überbucht war, wurde von der Airline ein dreijähriges Kind zum Dableiben auf Mallorca ausgewählt. Wie konnte es dazu kommen? Und was können Passagiere in so einem Fall tun?

Schock für eine britische Familie nach ihrem Urlaub am Flughafen von Mallorca. Bei der Gepäckaufgabe wurde der Mutter darauf hingewiesen, dass der Easyhet-Flug überbucht sei und ihre drei Jahre alte Tochter daher wohl nicht mitfliegen könne.

Wie konnte es dazu kommen? Easyjet teilte dem britischen „Independent“ mit, dass die Auswahl des Mädchens auf eine Panne des automatischen Auswahlsystems zurückzuführen sei.

Mädchen (3) soll alleine am Flughafen zurückbleiben

Auch den Mitarbeitern am Airport von Palma wurde das bewusst. „Der Check-in-Manager hat das dann geändert, so dass es mein Mann war, der auf dem überbuchten Ticket war“, sagte die Mutter. Und: Am Ende durfte dann doch die ganze Familie an Bord gehen, weil ein Platz freigeblieben war.

Doch damit nicht genug, an Bord wartete noch eine Panne.