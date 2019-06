Flixbus-Fahrer lässt Oma mit Enkeln nachts in Prag stehen

Nach einem schönen Warschau-Trip sahen Oma Ursula D. (72) und ihre zwei Enkel Luisa (12) und Vitus (11) der 1.100 Kilometer langen Flixbus-Fahrt entspannt entgegen. Doch statt im Bus saßen die drei plötzlich nachts allein auf der Straße in Prag fest – der Fahrer hatte sich geweigert, sie mitzunehmen. Was war passiert?

Erst Pass geklaut, dann von Flixbus-Fahrer stehengelassen

Der Horror-Zwischenstopp begann damit, dass Ursula auf der Fahrt von Warschau in Polen nach Prag in Tschechien der Pass geklaut wurde. Beim Umsteigen weigerte sich der zweite Flixbus-Fahrer dann, die Familie mitzunehmen. „Das Ticket hatte ich ausgedruckt dabei, aber ich konnte mich leider nicht mehr ausweisen“, sagte Ursula D. dem „Münchner Merkur“.

Dass die Enkel ihre Kinderausweise mit Foto vorzeigen konnten, reichte nicht aus. Der Fahrer ließ die drei einfach am Busbahnhof stehen und fuhr ohne sie los. Die Familie strandete am Sonntag um Mitternacht in einer fremden Stadt, ohne Pass und ohne Geld. In ihrer Not rief Ursula bei ihrer Tochter Agnieszka M., der Mutter der zwei Kinder, in Freising an. Diese wandte sich an Flixbus – „doch die Beschwerde wurde von Flixbus einfach ignoriert“.