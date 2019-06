Neue Fernbus-Marke: Was kann Flixbus-Konkurrent Pinkbus?

Kurz nach dem Start von BlaBlaBus steht schon der nächste Flixbus-Konkurrent in den Startlöchern: Ab Juli bringt das Start-up Pinkbus seine Fernbusse auf die Straße. Das Konzept ist ein wenig anders.

So sollen sie aussehen, die Fahrzeuge von Pinkbus.

Grüne, rote und bald auch noch pinkfarbene Fernbusse: Im deutschen Fernbusmarkt tut sich so einiges. Seit Montag bietet das Mitfahr-Unternehmen BlaBlaCar auch Fernbusreisen an – unter der Marke BlaBlaBus. Zum Start wirbt diese mit Kampfpreisen: Ab 99 Cent gibt es die Fahrten mit den roten Bussen auf aktuell fünf Strecken in Deutschland.

Und der bisherige Quasi-Monopolist Flixbus mit den grünen Bussen bekommt noch mehr Konkurrenz: Pinkbus schickt ab dem 1. Juli Fahrzeuge zwischen München, Berlin und Düsseldorf auf die Straße. Das Start-up unterscheidet sich aus Sicht der Reisenden in zwei wesentlichen Punkten von BlaBlaBus und Flixbus.

So teuer ist eine Fahrt mit Pinkbus

Eine Fahrt mit den pinkfarbenen Bussen soll immer 25 Euro kosten – egal, wann gebucht wird und für welche Strecke. Die Sitzplatzreservierung ist kostenlos, ebenso die Gepäckmitnahme.

Aktuell gibt es eine Freiplatz-Aktion. Sprich: Kunden bekommen bei der Ticketbuchung den Neben-Sitzplatz kostenlos.

Pinkbus fährt ohne Zwischenstopps

Zweiter Unterschied: Es gibt keine Zwischenstopps, die Pinkbus-Fahrzeuge fahren direkt auf folgenden Strecken: Berlin–München, Berlin–Düsseldorf, München–Berlin, München–Düsseldorf, Düsseldorf–Berlin und Düsseldorf–München.

Dieses Konzept solle vor allem junge Menschen wie Studenten ansprechen, die auf der Fahrt lernen, entspannen oder arbeiten wollen und „Wert auf eine Direktverbindung zwischen deutschen Großstädten legen“, teilt das Start-up mit.