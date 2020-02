Grüne, rote und bald auch noch pinkfarbene Fernbusse: Im deutschen Fernbusmarkt tut sich so einiges. Seit Ende Juni 2019 bietet das Mitfahr-Unternehmen BlaBlaCar auch Fernbusreisen an – unter der Marke BlaBlaBus. Zum Start wirbt diese mit Kampfpreisen: Ab 99 Cent gibt es die Fahrten mit den roten Bussen auf aktuell fünf Strecken in Deutschland.

Und der bisherige Quasi-Monopolist Flixbus mit den grünen Bussen bekommt noch mehr Konkurrenz: Pinkbus schickt seit dem 1. Juli 2019 Fahrzeuge auf die Straße. Zunächst waren die Fahrzeuge zwischen München, Berlin und Düsseldorf unterwegs. Seit dem 1. Februar fahrten sie auch über Frankfurt am Main.

Das Start-up unterscheidet sich aus Sicht der Reisenden in zwei wesentlichen Punkten von BlaBlaBus und Flixbus. Der reisereporter nimmt den Konkurrenten genauer unter die Lupe.

So teuer ist eine Fahrt mit Pinkbus

Eine Fahrt mit den pinkfarbenen Bussen sollte ursprünglich immer 25 Euro kosten – egal, wann gebucht wird und für welche Strecke. Inzwischen varriieren die Preise – jedoch kostet die gleiche Strecke immer noch gleich viel.

Die Fahrt von Berlin nach München kostet beispielsweise immer 17 Eurp, die neue Verbindung von Frankfurt nach Düsseldorf liegt bei 5 Euro, die von Frankfurt nach München bei 9 Euro. Die Sitzplatzreservierung ist kostenlos, ebenso die Gepäckmitnahme.

Pinkbus fährt ohne Zwischenstopps

Zweiter Unterschied: Es gibt keine Zwischenstopps, die Pinkbus-Fahrzeuge fahren direkt auf folgenden Strecken: Frankfurt am Main–München, Frankfurt am Main–Düsseldorf, Berlin–München, Berlin–Düsseldorf, München–Berlin, München–Düsseldorf, München–Frankfurt am Main, Düsseldorf–Berlin, Düsseldorf–Frankfurt am Main und Düsseldorf–München.