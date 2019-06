Drei Männer machten mit einer Flughafen-Mitarbeiterin von Vietjet Air an einem Flughafen in Vietnam ein Selfie. Als sie ein weiteres ablehnte, traten sie zu. Die Männer müssen jetzt in den Knast.

Eine Vietjet-Air-Mitarbeiterin wird an einem Flughafen in Vietnam geschlagen und getreten.

Dieses Video sorgte in Vietnam für Entsetzen: Drei Männer machen am Flughafen Tho Xuan in Vietnam ein Foto mit einer Mitarbeiterin. Doch dann greifen sie die Frau plötzlich brutal an. Was war geschehen?

Video zeigt Angriff auf Airline-Mitarbeiterin

Die drei Männer hatten im November einen Freund verabschiedet und waren betrunken, als sie die Airline-Mitarbeiterin für ein Selfie ansprachen. Mit der Begründung, dass sie bei der Arbeit sei, lehnte sie ein zweites Bild ab.

Das brachte einen 41-jährigen Mann aus der Gruppe offenbar so sehr in Rage, dass er die Frau zu Boden trat. Die „Daily Mail“ berichtet, dass auch die anderen beiden Männer die Frau angriffen. Als Mitarbeiter der Security eingriffen, greifen die Männer auch diese an, ein Angestellter ging zu Boden.

Die Angreifer müssen ins Gefängnis

Nun hat ein Gericht in Vietnam das Urteil gesprochen: Alle drei Männer müssen ins Gefängnis, der Haupttäter für drei Jahre, die anderen beiden für zwei Jahre und zehn Monate sowie für ein Jahr und zehn Monate.

Sicherheitskräfte des Flughafens wurden bereits bestraft, weil sie die Frau nicht beschützt hatten.