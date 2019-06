Frau schläft auf Air-Canada-Flug – und wird eingeschlossen

Eine Passagierin schläft während des Fluges ein. Als sie aufwacht, ist sie allein. In einem stockdunklen, verriegelten Flugzeug. Klingt wie der Beginn eines Gruselfilms, ist aber so bei Air Canada passiert.

Foto: imago images/Russian Look

Es sollte nur ein kurzer Flug am Abend werden, knapp 90 Minuten von Quebec nach Toronto. Doch für Tiffani Louise O’Briens endete er in einem persönlichen Albtraum. Was war passiert?

Auf der Hälfte der Strecke sei sie eingeschlafen. Als sie wieder aufwachte, stellte sie fest: Sie war nach wie vor angeschnallt, war aber völlig allein in dem stockdunklen Flugzeug.

Es war kurz nach Mitternacht, einige Stunden nach der Landung. Kein anderer Passagier, kein Crew-Mitglied war mehr an Bord. Die Maschine befand sich nicht einmal mehr am Flugsteig, sondern auf einem Parkplatz. Alle Türen waren verriegelt.

Air Canada vergisst Passagierin im Flugzeug

„Ich dachte, ich befinde mich in einem schlimmen Traum“, schreibt Tiffani in einem Facebook-Post. Der Vorfall hat bereits am 9. Juni stattgefunden, wurde aber erst jetzt bekannt, weil Tiffanis Freundin die Geschichte auf der Seite von Air Canada teilte. Ein Sprecher der Fluggesellschaft bestätigte den Vorfall gegenüber „CTV News“.

Die gestrandete Passagierin rief ihre Freundin an, doch der Akku war nach knapp einer Minute leer. Tiffani versuchte, das Handy zu laden, stellte jedoch fest, dass der Strom im Flugzeug abgestellt war.

„Ich konnte nicht mal mein Smartphone nutzen, um Hilfe zu rufen. Ich wollte diesen Albtraum so schnell wie möglich beenden“, schreibt sie. „Als jemand mit einer Angststörung kann ich euch sagen, wie schrecklich das war.“