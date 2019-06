„Dark“: Reise an die Drehorte der Netflix-Serie

Fans lieben „Dark“ dafür, dass die Serie ebenso düster ist, wie ihr Name es erahnen lässt. An diesem Freitag, 21. Juni, startet die zweite Staffel auf Netflix. Der reisereporter nimmt dich mit an die Drehorte.

Im Zentrum der Serie „Dark“ stehen vier Familien aus der deutschen Kleinstadt Winden. Zwei Kinder verschwinden auf mysteriöse Art und Weise, und im Laufe der Entwicklungen kommen immer mehr Abgründe ans Licht, die sich hinter der kleinbürgerlichen Fassade des Ortes verstecken und gleich drei Generationen umspannen. Es beginnt eine Zeitreisen-Schnitzeljagd.

„Dark“: Alle Drehorte befinden sich in Deutschland

Es ist die erste Netflix-Serie, die komplett in Deutschland produziert wurde. Alle Studioszenen wurden in den CCC-Studios in Haselhorst im Berliner Bezirk Spandau gedreht. Die anderen Drehorte befinden sich fast alle in Berlin und Brandenburg – doch auch im Harz entdeckst du Orte. Der reisereporter zeigt sie dir.

Aber Vorsicht, Spoilergefahr! Hast du die erste Staffel noch nicht gesehen, könntest du hier Dinge erfahren, die du nicht wissen willst.