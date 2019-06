Frau springt von „MSC Seaview“ – Angestellter rettet sie

Auf dem Schiff sei sie sofort behandelt worden sein und soll sich recht schnell vom Schock erholt haben, teilte die Reederei MSC Cruises mit. Wie gefährlich die Situation tatsächlich für die Irin war, ist nicht bekannt. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Und auch ihrem persönlichen Schutzengel gehe es gut, er wurde am kommenden Tag bei einer Zeremonie an Bord für seinen Mut ausgezeichnet. Das Schiff setzte die Reise mit einiger Verspätung fort, es soll an diesem Samstag in Barcelona ankommen.