Flug-Streiks in den Ferien: Was ist mit meinem Urlaub?

Mitten in den Sommerferien! Bei Lufthansa, Eurowings und Germanwings wollen Flugbegleiter streiken, auf Mallorca die Piloten. Was bedeutet das für den Urlaub? Der reisereporter beantwortet alle Fragen.

Die ersten Streiks sollen dann bereits im Juli stattfinden und würden die meisten Bundesländer genau zur Sommerferienzeit treffen. Was bedeutet das für meinen Urlaub? Kann ich kostenlos stornieren? Was mache ich, wenn der Flug ausfällt?

„Der Chaos-Sommer, der uns letztes Jahr ereilt hat, wird dieses Jahr wahrscheinlich noch mal größer“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Flugbegleiter-Organisation Ufo, Daniel Flohr. Die Gewerkschaft kündigte Donnerstag an, dass bei Eurowings und Germanwings in der kommenden Woche Urabstimmungen zu Arbeitsniederlegungen beginnen werden.

Flug-Streiks: Was bedeutet das für meinen Urlaub?

Kommen die Streiks? Noch ist das nicht zu 100 Prozent sicher. „Für Urlauber bedeutet die aktuelle Situation daher vor allem Unsicherheit“, so Kauczynski. Denn es gebe noch die Chance, dass in den Urabstimmungen gegen Streiks gestimmt wird. Sollten sie jedoch stattfinden, dann würde das Chaos bedeuten.

„Im vergangenen Sommer war Ryanair durch die Pilotenstreiks durchgängig in den Schlagzeilen. Mit der Lufthansa, die die meisten Flüge in Deutschland durchführt, könnte es noch schlimmer werden“, sagt die Expertin über die Muttergesellschaft von Eurowings und Germanwings.

Im vergangenen Juli habe Deutschlands größte Airline etwa 30.000 Flüge durchgeführt – bei 40 Prozent davon habe es Probleme, sprich Verspätungen oder Ausfälle, gegeben. „Und das unter Normalbedingungen“, so Kauczynski.

Bei Lufthansa-Streiks könnten auch andere Airlines Probleme bekommen

Auch wer nicht mit Lufthansa, sondern einer anderen Airline in den Urlaub fliegt, könnte im Juli und August Probleme bekommen, warnt die Expertin. „Das kommt auf den Flughafen an. In Frankfurt etwa sind die Abflugzeiten so eng getaktet, dass Probleme schnell auf andere Fluggesellschaften überschwappen können.“

Auch die Flughäfen seien da in der Verantwortung, sich frühzeitig vorzubereiten.