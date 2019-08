Arizona Office of Tourism

Arizona ist mehr als nur Grand Canyon, Horseshoe Bend oder The Wave. Auch abseits der bekannten Hauptattraktionen gibt es viel zu sehen und zu unternehmen – und oftmals sogar ohne andere Touristen.

Mountainbiking, Stand Up Paddling, Pferdereiten – nur ein paar der Aktivitäten, die auf Arizona-Besucher warten.

1. Stand Up Paddling auf dem Salt River

Für alle, die schon immer mal Stand Up Paddling probieren wollten, bietet der Salt River hervorragende Voraussetzungen. Vom Parkplatz der Phon D Sutton Recreation Area nordöstlich von Phoenix bietet Riverbound Sports Paddle Co. eine etwa zweistündige SUP-Tour an, die auch für blutige Anfänger geeignet ist.

Die Strömung ist an den meisten Stellen des etwa acht Kilometer langen Abschnitts recht langsam, sodass du dich in aller Ruhe an das Board und das Wasser gewöhnen kannst.

Entlang des Red Mountain begegnest du mit etwas Glück Biebern, Wildpferden und den berühmten Weißkopfseeadlern, dem Wappenvogel der USA. Eine perfekte Aktivität, um den Stress der nahegelegenen Stadt Phoenix zu entfliehen und die Ruhe in der Natur zu genießen.

Riverbound Sports Paddle Co. | Adresse: 1425 E. University Dr., Ste. B-102 Tempe, AZ 85281