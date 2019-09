Das sind die 5 besten Restaurants in Arizona

Das T.C. Eggington's in Mesa steht vor allem für eins: Eier in jeder denkbaren Zubereitungsform. Jede Woche verbraucht dieses preisgekrönte Frühstückslokal mehrere tausend Eier. Herzstück der Karte: traditionelle Familienrezepte. Seit mehr als 30 Jahren gibt es hier Omelettes, Sandwiches und selbstgemahlenen Kaffee in gemütlicher, ungezwungener Atmosphäre.

Auch im Haunted Hamburger im idyllisch gelegenen Örtchen Jerome werden Burger serviert. Allerdings geht es hier etwas gruseliger zu. Während der Bauphase verschwanden hier auf mysteriöse Art und Weise zahlreiche Hämmer. Viel dachten sich die neuen Besitzer dabei nicht, bis der alte Besitzer sie fragte, ob sie bereits den hammerliebenden Geistern begegnet seien. Kurz danach tauchten die Hämmer plötzlich wieder auf. Plötzlich zufliegende Türen bei Windstille, vom Regal fliegende Dosen, auf Fotos auftauchende Silhouetten einer Frau, die eigentlich gar nicht dort war…über solche Dinge wundert sich im Haunted Hamburger niemand mehr, denn Gästen und Inhabern ist klar: In diesem Restaurant spukt es wirklich. Wer darüber hinweg sehen kann, sogar darauf steht oder einfach nicht an Geister glaubt, findet bei The Haunted Hamburger allerlei typisch US-amerikanisches Essen und vor allem eine grandiose Aussicht von der Dachterrasse, auf der man auch bei einem Bier oder Wein den Sonnenuntergang genießen kann. The Haunted Hamburger | Adresse: 410 Clark Street, Jerome, Arizona 86331 | Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr The Haunted Hamburger ist vor allem bekannt für seine tolle Aussicht über das Verde Valley. Foto: Nils Peuse

4. Echtes Herzblut in der 3 Kings Kasbar

Versteckt in einer kleinen Seitenstraße in der Aldstadt des etwas ruhigeren Städtchens Cottonwood im Verde Valley liegt dieses kulinarische Juwel: die 3 Kings Kasbar. Neben einem gemütlich eingerichteten Innenbereich kann man hier auch draußen an der Theke oder in der Lounge-Ecke vorm Gasfeuer sitzen und kommt so schnell ins Gespräch.

Hier merkt man: Mitarbeiter und Inhaber gehen voll und ganz in dem auf, was sie tun. Mit einem ansteckenden Strahlen in den Augen erzählt Koch Michael Galatioto von der Vielfalt seiner Gerichte, woher er seine Inspirationen nimmt und wie er zum Kochen gekommen ist. Man fühlt sich hier wirklich von Herzen willkommen.

Und auch wenn es sich wie eine Floskel anhört: In der 3 Kings Kasbar überträgt sich diese Gastfreundschaft und die Begeisterung auf die angebotenen Gerichte. Besonders empfehlenswert: Ceviche; Shrimps und Jakobsmuscheln in einer würzigen Marinade aus Limetten, Jalapenos, und Zwiebeln. Die Bruschetta schmeckt wie in Italien und auch die Käseplatte ist spektakulär. Mit Sicherheit ist die 3 Kings Kasbar einer der kulinarischen Geheimtipps für eine Reise nach Arizona.

Und noch eine Besonderheit: Im Gegensatz zu den meisten anderen Restaurants in der Region kann man hier bis 23 Uhr (statt wie sonst üblich bis 21 Uhr) gemütlich den Abend ausklingen lassen.

3 Kings Kasbar | Adresse: 102 E Pima St, Cottonwood, Arizona 86326 | Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 16 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 23 Uhr