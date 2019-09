Mal schaurig-schön, mal sogar gruselig: An diesen Flughäfen hebt schon lange kein Flugzeug mehr ab. Der reisereporter zeigt zehn Airports auf der Welt, die entweder zerstört oder einfach nur ersetzt wurden.

Leere Flughäfen in Kriegsgebieten, abgelegene Militärflugplätze und mysteriöse Flughafenbaracken: die Welt der verlassenen Flughäfen.

1. Zypern: Nicosia International Airport

Früher landeten hier Charterflüge und Linienjets von Cyprus Airways, der Nicosia International Airport war vor 40 Jahren der wichtigste Flughafen Zyperns. Doch seit die Insel im Jahr 1974 aus zwei Teilen besteht, der Republik Zypern und der Türkischen Republik Nordzypern, liegt der Flughafen in der Pufferzone.

Nicosia ist die Hauptstadt von Zypern und zieht jedes Jahr viele Touristen an. Da sollte man doch von ausgehen können, dass der Flughafen belebt ist? Nun ja, falsch gedacht.

2. USA: Johnston Atoll Airport

Inzwischen liegt ein Großteil des Flughafens in Trümmern und versinkt langsam im Meer. 2009 wurde das Gebiet – inklusive des Airports – mit sechs weiteren amerikanischen Inseln im Pazifik zum Pacific Remote Island Marine National Monument ernannt.

Hier wurden Militärwaffen ausprobiert, darunter Wasserstoffbomben und Atomwaffen, sowie auslaufende Chemikalien gelagert. Es gab sogar ein unterirdisches Krankenhaus, in dem bis zu 400 Menschen behandelt werden konnten. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Insel-Flughafen aber angegriffen und grossflächig zerbombt.

Der Name verrät es bereits: Der Flughafen ist auf einem ringförmigen Riff mitten im Pazifischen Ozean gebaut. Im Jahr 2005 wurde er endgültig stillgelegt. Im 19. Jahrhundert war er unter dem Namen Johnston Island Air Force Base ein US-Stützpunkt, der für geheime Missionen angeflogen wurde.

3. Deutschland: Berlin Tempelhof

Hier können Einheimische und Touristen skaten oder picknicken. Die Berliner setzten sich mit Volksentscheiden dafür ein, die Freifläche nicht an Investoren zu verkaufen.

Der Flughafen von Berlin Tempelhof aus einer Szene von den Tributen von Panem stammt. Aber anstatt sich auf das Überleben zu konzentrieren, wie in den Hunger Games, ist der Berliner Tempelhof Flughafen von Leere umhüllt.

4. Griechenland: Ellinikon International Airport

Der einst so belebte Flughafen in der Hauptstadt Athens steht seit dem Jahr 2001 leer, damals wurde er geschlossen und durch den neuen Flughafen Athen-Eleftherios Venizelos ersetzt. Staub schmückt die alten Geländer, Böden und Wände. Einige verlassene Flugzeuge stehen noch auf dem Gelände...

Es gibt mehrere Ideen, das Gelände neu zu nutzen, zum Beispiel als Tourismusresort. Im September 2016 wurde der Verkauf an ein Konsortium griechischer, chinesischer und arabischer Investoren beschlossen.

5. Gazastreifen: Yasser Arafat International Airport

Eröffnet worden war der Yasser Arafat International Airport 1998, er befindet sich im Gazastreifen in der Nähe der ägyptischen Grenze. Heute wirkt er wie aus einem Endzeitfilm: Im Jahr 2001 wurde der Flughafen geschlossen und kurz darauf von den israelischen Streitkräften weitgehend zerstört.

6. Hong Kong: Kai Tak International Airport

Nicht nur über Lärmbelästigung beschwerten sich die Anwohner, auch über die Sicherheit beklagten sich viele, weil die Piloten haarscharf an den Dächern vorbei düsten. Foto: Imago/Imagebroker

Piloten hatten am innerstädtischen Airport Hongkongs mit starken Winden und wegen der umliegenden Gebirgskette mit einem komplizierten Anflug zu kämpfen. Sie klagten oft über die zu steilen Landungen in der Nähe des Wassers und der Hochhäuser.

Der Kai Tak International Airport galt als einer der am schwierigsten anzufliegenden Flughäfen der Welt, und trotzdem war er bis zu seiner Schließung im Jahr 1998 einer der am meisten frequentierten der Welt. Ersetzt wurde der Flughafen durch Chek Lap Kok, der sich nur 35 Kilometer weiter westlich befindet.

7. New York: Floyd Bennet Field

Das Floyd Bennet Field war tatsächlich der erste städtische Flughafen in New York, 1931 wurde er auf Barren Island gebaut. Er konnte sich aber nicht gegen den 1928 eröffneten Airport Newark im benachbarten New Jersey durchsetzen.

Dafür wurde Floyd Bennett Field Ausgangspunkt mehrerer Luftfahrtrekorde in den 30er-Jahre, unter anderem landete dort im Jahr 1938 ein Passagierflugzeug, das als erstes nonstop die 6.371 Kilometer lange Strecke von Berlin-Staaken aus in 24 Stunden, 56 Minuten und 12 Sekunden geflogen war.