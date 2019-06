Kommende Woche fährt der erste BlaBlaBus durch Deutschland. Und der neue Flixbus-Konkurrent geht mit Kampfpreisen an den Start: Für 99 Cent werden die Busfahrten aktuell angeboten. Was gibt es dafür?

So soll er aussehen, der BlaBlaBus, der Flixbus Konkurrenz machen könnte.

BlaBlaBus startet mit 17 Städten – in manchen gibt es mehrere Haltestellen. Das sind die Ziele zum Start von BlaBlaBus:

Auf Tickets für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren gibt es, so heißt es auf der Website , immer 25 Prozent Rabatt.

Eine Fahrt von Hannover nach Berlin kostet in der kommenden Woche 99 Cent. Gleiches gilt für den Rückweg, hier allerdings nur unter der Woche. Am Samstag und Sonntag müssen bereits 14 Euro gezahlt werden.

Für etliche Strecken gibt es Tickets auf der Website bereits ab 99 Cent oder 1 Euro. „Das gilt für innerdeutsche Strecken“, sagt BlaBlaBus-Sprecherin Jasmin Schlegel dem reisereporter. Wir haben den Test gemacht für Fahrten in der kommenden Woche:

Da ist ein Kaffee beim Bäcker teurer: „Ab 0,99 Euro durch Deutschland und ganz Europa“ – mit dieser Ansage lockt BlaBlaBus zum Start in Deutschland . Das französische Start-up schickt die roten Busse ab Montag, 24. Juni, auf die Straße. Was kann der Konkurrent des Quasimonopolisten Flixbus, der aktuell etwa 95 Prozent des Fernbusmarktes kontrolliert?

Bis Ende 2019 sollen in Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden insgesamt 60 Städte bedient werden. Flixbus bietet nach eigenen Angaben inzwischen 451 Verbindungen in insgesamt 28 Ländern an.

Die Ausstattung der Busse

Die Ausstattung der Busse ist mit denen bei Flixbus vergleichbar. „In jedem BlaBlaBus gibt es kostenloses WLAN und Steckdosen, und wir haben verstellbare XL-Sitze“, sagt Jasmin Schlegel. Im Vergleich zu anderen Bussen gebe es weniger Sitze – konkrete Zahlen hat sie noch nicht bekannt gegeben.

Außerdem könne jeder Fahrgast zwei Handgepäckstücke und zwei Koffer mitbringen. Die Busse sind zudem barrierefrei, Menschen im Rollstuhl sollen reibungslos einsteigen können. Wer wissen will, wo der Bus aktuell genau ist, kann das Tracking in Echtzeit nutzen.