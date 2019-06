Mallorca-Forderung: Nur noch ein Kreuzfahrtschiff pro Tag

Fünf Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig im Hafen von Palma de Mallorca – das ist keine Seltenheit mehr. Für diesen Sommer erwartet die Baleareninsel 300 Anlegemanöver. Jeden Tag strömen bis zu 15.000 Kreuzfahrt-Touristen in die Hauptstadt.

Vielen Einwohnern der Insel reicht es. Sie kritisieren die damit verbundenen Touristenmassen, die in die Altstadtgassen einfallen, den Lärm und die Umweltverschmutzung. Einer aktuellen Studie zufolge ist Palma de Mallorca eine der drei am meisten von Kreuzfahrtschiffen verschmutzten Städten Europas.

Auf der Kampagnenseite „You move Europe“ fordern 23 Verbände eine massive Beschränkung des Kreuzfahrt-Tourismus. Protest auf der Baleareninsel gegen die Pötte ist nicht neu, aber es sei das erste Mal, dass sich 23 Vereinigungen auf Mallorca zusammengetan und eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben, berichtet die „Mallorca Zeitung“.

Das fordern die Kreuzfahrt-Gegner auf Mallorca

In dem Manifest, das bereits mehr als 6.000 Menschen unterschrieben, stellen die Verbände fünf Forderungen auf.

Die wichtigste Forderung: Künftig soll nur noch ein Kreuzfahrtschiff pro Tag im Hafen festmachen dürfen. Außerdem soll die Größe der Schiffe beschränkt werden. Es sollen nur noch maximal 4.000 Kreuzfahrturlauber pro Tag kommen dürfen.

Die Konsequenz wäre, dass Schiffe wie die „Symphony of the Seas“ oder die „Harmony of the Seas“, die Platz für mehr als 6.000 Passagiere haben, nicht mehr in Palma anlegen dürften.

So weit gehen die Pläne der Balearenregierung zwar bislang nicht – aber auch sie fordert, dass die Anzahl der Schiffe in Palma reduziert wird und einige auf alternative Häfen ausweichen.