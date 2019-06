Indonesien: Vulkan Sinabung spuckt Asche 7 Kilometer hoch!

Der Vulkan auf der indonesischen Insel Sumatra ist ausgebrochen: Videos zeigen, wie der Sinabung Asche bis zu sieben Kilometer hoch in den Himmel spuckte. Touristen flohen aus den umliegenden Orten.

Der Vulkan spuckte Asche bis zu sieben Kilometer hoch in die Luft.

Der Himmel war dunkel, Asche regnete vom Himmel: Auf der Insel Sumatra ist am Sonntag der Vulkan Sinabung ausgebrochen und spuckte neun Minuten lang Asche in den Himmel. Die riesige Wolke versetzte die Menschen in Panik.

Tausende Touristen flohen aus der Stadt Berastagi rund 23 Kilometer östlich des Vulkans. „Ich habe mir Sorgen um die Sicherheit meiner Familie gemacht, als ich die hohe Säule aus dunkler Vulkanasche aufsteigen sah“, sagte Yuwarna Ramadhani der „Jakarta Post“.

Vulkan Sinabung: Videos zeigen den Ausbruch