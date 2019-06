Nach dem Kreuzfahrt-Crash in Venedig ist die Stimmung aufgeheizt: Die Politik diskutiert über Konsequenzen, Tausende Einwohner demonstrieren gegen die großen Kreuzfahrtschiffe in der Lagunenstadt.

Die „Comitato No Grandi Navi“​ will, dass die großen Kreuzfahrtschiffe in Venedig verboten werden.

An der Protestaktion nahmen nach Polizeiangaben etwa 8.000 Menschen teil, das berichtet die regionale Zeitung „ Il Gazzettino “​. Organisiert wurde sie von der Bürgerbewegung „ Comitato No Grandi Navi “​.

„Raus mit den Monsterschiffen aus Venedig“​, „Venedig ist kein Disneyland“​ – etliche Einwohner von Venedig sind nach dem Kreuzfahrt-Crash in Venedig sauer. Bei einer Großdemo am Samstag haben sie erneut ein Kreuzfahrt-Verbot für die Lagunenstadt gefordert.

Am Ende kam die Demo sogar auf dem Markusplatz an.

„Jedes Kreuzfahrtschiff verpestet unsere Luft wie 14.000 Autos“​, so die Organisatoren. Venedig gehört laut einer aktuellen Studie zu den drei Städten, in denen Kreuzer die Luft am meisten verschmutzen.

Kritiker sind außerdem der Meinung, dass die von den Schiffen verursachten Wellen die Grundmauern der Gebäude zerstören.

NO GRANDI NAVI - Cueva Vision ep. speciale extraterritoriale. #nograndinavi #nobigships #venezia2019 _____ #cuevavision Gepostet von CUEVA Vision - Last Venetians Resort am Samstag, 8. Juni 2019

Das Kreuzfahrtschiff „MSC Opera“ krachte beim Anlegen am 2. Juni in Venedig in den Pier und rammte ein Touristenboot mit etwa 130 Menschen an Bord. Die Ursache dafür war offenbar ein Motorschaden.