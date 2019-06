Norwegen: Zu viele Kreuzfahrt-Passagiere in Bergen?

Eine Norwegen-Kreuzfahrt ohne Halt in Bergen? Für viele kaum denkbar. In der Stadt in den Fjorden sorgt der Kreuzfahrt-Tourismus allerdings für hitzige Diskussionen – die ein neuer Rekord befeuert.

Der Hafen von Bergen ist der von Kreuzfahrtschiffen am meisten besuchte in ganz Norwegen. Am Donnerstag verzeichnete der Ort einen neuen Besucherrekord in diesem Jahr: 10.445 Kreuzfahrt-Passagiere gingen von Bord. Dabei hat der Stadtrat eine Grenze von maximal drei Kreuzfahrtschiffen mit insgesamt 8.000 Passagieren pro Tag beschlossen.

Die Stadt fürchtet nämlich, dass Touristenmassen in der Altstadt oder in der Fløybanen Bergens Ruf schaden könnten. Derzeitigen Schätzungen zufolge sollen 2019 insgesamt 330 Kreuzfahrtschiffe rund 600.000 Touristen in die Stadt spülen.

Norwegen: Bergens Stadtrat will Begrenzung von Kreuzfahrtschiffen umsetzen – darf aber nicht

Warum wurde die Passagier-Begrenzung trotzdem gebrochen? Um es kurz zu machen: Es ist kompliziert. Denn obwohl der Stadtrat von Bergen die „Kreuzfahrt-Kontrollen“ eingeführt hat, dürfen die Politiker der norwegischen Zeitung „NRK“ zufolge keine gesetzlichen Grenzen aufstellen.

Der Stadtrat fordert deshalb eine Gesetzesänderung, die es ihm ermöglicht, die Kreuzfahrt-Begrenzung selbst zu verwirklichen. Bis es soweit ist, versucht der Hafen von Bergen die Ankünfte zu kontrollieren, indem die Regeln für besonders große Umweltsünder zu verschärft werden. Doch wenn ein Schiff erstmal da ist, darf ihm das Anlegen am Kai nicht verwehrt werden.