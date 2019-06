Aida-Passagierin will nur ein Pflaster – und zahlt 91 Euro

91 Euro für Blasenpflaster?! Tatsächlich hat eine Kreuzfahrt-Passagierin genau diese Rechnung erhalten. Und das war kein Irrtum. Was hinter der extrem hohen Summe steckt, weiß der reisereporter.

Werden kranke Passagiere auf Kreuzfahrten abgezockt? (Ehemalige) Kreuzfahrtschiff-Ärzte werfen Reedereien genau das vor. Auch eine Urlauberin ist „wütend und enttäuscht“, nachdem sie auf ihrer Kreuzfahrt insgesamt 91,10 Euro für ein Blasenpflaster bezahlen sollte. Was war passiert?

Die Frau bekam während einer Kreuzfahrt mit der „Aida Prima“ eine große Blase an der Ferse. In der Hoffnung, an Bord ein Pflaster zu bekommen, habe sie im Bordkrankenhaus nachgefragt.

80 Euro für die ärztliche Beratung – bei einer Blase am Fuß

Die Arzthelferin hätte sie jedoch zum Arzt weitergeschickt, schreibt sie in einem Post auf der Facebook-Seite von Aida. Die Folge: Eine saftige Rechnung. Für fünf Pflaster wurden 11,10 Euro berechnet, hinzu kamen 80 Euro für den Arztbesuch. Ein Foto der Rechnung hat sie ebenfalls gepostet:

Ich bin ins Hospital und habe dort gesagt dass ich ein Pflaster benötige. ( große Blase an der Ferse) Es ist eine... Gepostet von MarLi Ru am Freitag, 31. Mai 2019

Aida: „Pflaster auch ohne Konsultation zu bekommen“

„Es ist eine Frechheit… pure Abzocke“, schimpft die Passagierin. Die Reederei hingegen teilt auf reisereporter-Anfrage mit, dass „Pflaster auch ohne Konsultation zu bekommen“ seien.

Weitere Fragen – zum Beispiel bezüglich der üblichen Sätze für Behandlungen im Bordkrankenhaus und zu anderen Möglichkeiten, an Bord an Pflaster oder andere Medikamente zu kommen – blieben bislang unbeantwortet.

Auch den Facebook-Post hat Aida bisher nicht kommentiert. Doch andere Nutzer sehen die Schuld bei der Passagierin. „Das sind normale Preise“, schreibt Dominik Paradies. Und andere fragen, warum die Frau nicht selbst Pflaster im Gepäck hatte oder bis zum nächsten Halt gewartet und dann ein Pflaster an Land gekauft habe.