Keine Souvenirs vom Strand mitnehmen – das ist verboten

„La Dolce Vita“ in Italien – aber bitte ohne Sand als Souvenir. Denn das ist im gesamten Land untersagt. Auf Sardinien kann dich das sogar zwischen 500 und 3.000 Euro kosten. Gesetzlich verboten ist „jede Art von Veränderung der Sandstrände oder die Mitnahme von Sand, Kieseln oder Quarzgestein, auch nur in kleinster Menge“, warnt das Auswärtige Amt .

Solche heftigen Strafen sind bisher nur aus Italien bekannt. Wie sieht es in anderen Ländern aus? „Da gibt es keine generellen Vorschriften, das regelt jedes Land selbst“, erklärt Artenschutzexperte Franz Böhmer vom Bundesamt für Naturschutz dem reisereporter.

Für ihn gehören solche Fragen zum Tagesgeschäft, denn Verstöße gegen das Artenschutzgesetz kommen an Flughäfen sehr oft ans Licht. Im Jahr 2018 wurden vom Zoll bundesweit mehr als 1.300 Verfahren wegen geschützter Tiere und Pflanzen eingeleitet.

Sand fällt darunter jedoch nicht, könnte aber als „nationales Kulturgut“ gelten. Recherchiere also vorher gründlich, wie das in deinem Urlaubsort gehandhabt wird.

In diesen Ländern solltest du keine Steine beim Strandspaziergang sammeln

Ähnlich wie in Italien ist auch im Vereinigten Königreich und in Griechenland die Mitnahme von (Kiesel-)Steinen verboten. In beiden Ländern kann das mit bis 1.000 Euro geahndet werden. Sowohl in Wales als auch auf der griechischen Insel Skiathos bedienen sich viele Touristen gern an den runden Kieselsteinen. Was sie offenbar nicht wissen: Die Steine sind ein natürlicher Schutz für den Strand.