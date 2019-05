Tragödie vor der Kulisse des Parlamentes in Budapest: Zwei Touristenschiffe krachten auf der Donau zusammen, eines ging unter. Mindestens sieben Menschen starben, etliche werden noch vermisst.

Das Touristenschiff Hableany versank vor dem Budapester Parlament in der Donau. Etliche Menschen werden noch vermisst.

Tödliches Ende eines Touristen-Ausfluges: Mindestens sieben Menschen sind bei dem Schiffsunglück in Budapest ums Leben gekommen. Am Mittwochabend gegen 22 Uhr stieß in Höhe des Parlamentes das Ausflugsschiff Hableany (auf Deutsch: Meerjungfrau) mit einem Flusskreuzfahrtschiff zusammen.

Schiffs-Crash auf der Donau: Suche nach Vermissten schwierig

Die Hableany kenterte und versank im Fluss. Das Schiff wurde mehrere Stunden später etwa 700 Meter weiter in der Nähe der Margaretenbrücke gefunden.

An Bord waren 35 Menschen, unter ihnen 33 Südkoreaner sowie zwei ungarische Besatzungsmitglieder, das berichtet das Portal „Index.hu“. 19 Passagiere sowie zwei Crew-Mitglieder werden nach Behördenangaben noch vermisst.

#Budapest, #Hungria

3 muertos y 16 desaparecidos, balance inicial, al volcar un barco fluvial turístico con 34 personas a bordo.pic.twitter.com/ddd2xPJNYh — Formación y Salud (@FormacionySalud) May 29, 2019

Die Touristen hatten nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap eine Sechs-Länder-Reise nach Osteuropa. Die meisten sollen zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein, auch ein sechsjähriges Kind sei an Bord gewesen.

Die Suche nach den Vermissten mit Hilfe von Tauchern wird fortgesetzt, sie gestaltet sich aber als sehr schwierig. Heftige Regenfälle hatten seit Anfang Mai den Wasserstand der Donau ansteigen lassen, die Strömung ist enorm. Außerdem beträgt die Wassertemperatur nur etwa 15 Grad. Sieben der Touristen konnten bislang verletzt aus der Donau geborgen werden.

Warum stießen die Schiffe auf der Donau zusammen?

Warum die beiden Schiffe zusammenstießen, ist noch unklar. Der südkoreanische Reiseveranstalter Verygoodtour entschuldigte sich für das Unglück. Das Unternehmen werde alles tun, um den Opfern und deren Familien zu helfen, sagte der Leiter des Kundenservice, Lee Sang Moo, im südkoreanischen Fernsehen.

Das 27 Meter lange, für 60 Passagiere ausgelegte Unglücksschiff Hableany gehört dem Budapester Schifffahrtsunternehmen Panorama Deck. Ein Sprecher der Firma teilte am späten Mittwochabend mit: „Es werden alle Ressourcen mobilisiert, um Menschenleben zu retten.“

Ausflugsfahrten per Schiff, vor allem am Abend, sind in Budapest bei Touristen beliebt. Von Deck können Fotos von Sehenswürdigkeiten wie dem Parlament und der Burg gemacht werden. Die Donau fließt mitten durch Budapest und trennt die beiden Stadtteile Buda und Pest voneinander.