Darum gehören keine Touristen auf den Mount Everest

Elf Tote in zwei Wochen – auch, weil der Mount Everest überfüllt ist. Doch Massentourismus hat am höchsten Berg der Welt nichts zu suchen. Der Zugang muss begrenzt werden, sagt reisereporterin Maike.

Es ist noch nicht lange her, da war der Gipfel des Mount Everest der einsamste Ort auf der Welt. Heute gleicht er den Champs-Elysées in Paris während der Rushhour.

Auf den Tag genau 66 Jahre ist es her, dass der Everest zum ersten Mal bezwungen wurde: Am 29. Mai 1953 erreichten der Neuseeländer Edmund Hillary und der Nepalese Tensing Norgay den Gipfel. Ihnen folgten bis heute Tausende Bergsteiger, Hunderte von ihnen fanden auf dem Dach der Welt den Tod. In diesem Jahr sind es besonders viele.

Mount Everest: Die Todeszone ist überfüllt

Kein Zufall – die Todeszone ist ganz einfach überfüllt. Wer auf den Gipfel will, braucht zwar eine Genehmigung von der nepalesischen Regierung. Doch diese ist nicht speziell begrenzt. Für die laufende Saison wurden 381 Permits ausgestellt – so viele wie noch nie. Jeder Kletterer benötigt zudem nepalesische Expeditionsbegleiter.

Macht in der Summe etwa 800 Menschen, die von der nepalesischen Seite aus den Gipfel erklimmen wollten. Und das in einem sehr engen Zeitfenster: Die Rushhour auf dem Mount Everest dauert nur einige Wochen im Mai. In diesem Jahr war das Wetter tagelang so schlecht, dass sich lange Staus oberhalb von 8.000 Metern bildeten.

Selbst gut trainierte Bergsteiger können sich in dieser sogenannten Todeszone ohne künstlichen Sauerstoff nur für kurze Zeit aufhalten. Und doch wollen auch immer mehr Hobbykletterer auf den Gipfel, die durch ihre schlechte Vorbereitung zum Stau am Gipfel beitragen.

Es reicht.