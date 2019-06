Angeboten wird die Weltreise von dem britischen Unternehmen Railbookers, das sich auf Zugreisen spezialisiert hat.

Weltreise im Zug – in 55 Tagen um die Welt

Start und Ziel der Weltreise im Zug ist London. Zuerst stehen Stopps in europäischen Metropolen – darunter Genf, Rom, Prag und Stockholm – auf dem Reiseplan. Danach geht’s über Russland nach Asien und über Australien in die USA.

Zu den Höhepunkten zählen neben US-Nationalparks wie Zion und Gran Canyon auch die Terrakotta-Armee in Xi’an oder die längste gerade Bahnstrecke der Welt, die der Indian-Pacific-Zug in Australien zurücklegt (478 Kilometer).

Fast immer übernachtest du in Hotels, aber auch auf der Fähre von Stockholm nach Helsinki oder in einer traditionellen Jurte in der Mongolei und einige Nächte in Nachtzügen.