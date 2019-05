Müssen Thailand-Urlauber bald Eintritt zahlen?

In diesem Jahr rechnet das Land mit 41 Millionen Besuchern, und damit mit 2,2 Billionen Euro Einnahmen. (Symbolbild)

Städte, die unter dem Overtourism ächzen, verlangen Eintritt von Urlaubern – das kennen wir bereits aus Venedig. Dass nun aber ein gesamtes Land in Südostasien über diese Maßnahme nachdenkt, ist neu. Eine Touristensteuer könnte bald auf Thailand-Urlauber zukommen.

Das Tourismus- und Sportministerium veröffentlichte vergangene Woche den „National Tourism Policy Act“, welcher vorsieht, den Tourismus im Land auf lange Sicht zu verbessern.

Thailand plant Eintritt für Urlauber

Die Einnahmen sollen demnach in touristische Attraktionen fließen, aber auch die Infrastruktur an den beliebten Hotspots verbessern. Sei es ein eigener Hafen für Kreuzfahrt-Passagiere aus Europa oder Entwicklungsprojekte für den Süden des Landes.

Noch ist die Abgabe nicht spruchreif: Das Ministerium berät sich derzeit mit der Universität Naresuan in Nordthailand und weiteren Experten, eine Studie soll in sechs Monaten Aufschluss geben. Das berichtet die „Bangkok Post“. Um den Tourismus nachhaltig besser zu managen, soll die Studie auch Erkenntnisse über den Urlauberandrang an bestimmten Orten liefern.

Aufschlussreich könnte das auch für die unter besonderem Schutz stehende „Maya Bay“ auf Koh Phi Phi Leh sein, dessen Natur unter den bis zu 5.000 täglichen Besuchern so sehr gelitten hat, dass das Land den Strand bis 2021 sperrt.