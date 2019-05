Norwegen-Kreuzfahrt: Umweltsünder muss 71.000 Euro zahlen

Um das Ökosystem der Fjorde zu schützen, hat Norwegen die Regeln für Kreuzfahrtschiffe verschärft. Wer gegen die Auflagen zu Emissionen, Abwasser und Abfallmanagement in den Fjorden verstößt, muss mit hohen Strafen rechnen.

Jetzt hat die norwegische Seefahrtsbehörde das erste Bußgeld verhängt. Die griechische Global Cruise Lines Ltd. muss 700.000 norwegische Kronen (umgerechnet rund 71.280 Euro) zahlen.

Der Grund: Das Kreuzfahrtschiff „MS Magellan“ der Reederei Cruise & Maritime Voyages hat den erlaubten Schwefelwert überschritten.

Als das Schiff am 16. April in Flåm lag, wurde die Seefahrtsbehörde bereits über einen möglichen Verstoß gegen die Emissionswerte informiert. Am darauffolgenden Tag führte sie beim Halt in Geiranger eine Inspektion durch. Das Ergebnis: Das Schiff hat den in dem Fjord erlaubten Schwefelanteil im Treibstoff um 0,07 Prozent übertroffen.

Klingt wenig? Tatsächlich war der gemessene Wert fast doppelt so hoch wie erlaubt. Er lag bei 0,17 Prozent, bei Kreuzfahrtschiffen in den Welterbe-Fjorden darf der Schwefelanteil 0,10 Prozent aber nicht übersteigen.