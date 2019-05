Nach Overtourism-Aus: Alpen-Restaurant öffnet wieder

Die wohl bekannteste Berghütte der Welt bittet wieder zu Tisch: Fast ein Jahr blieb das Berggasthaus Aescher-Wildkirchli in der Schweiz geschlossen – die Besitzer hatten vor den Besuchermassen kapituliert.

Neues Logo, neue Speisekarte, alter Name: Die neuen Pächter des weltberühmten Gasthauses Aescher-Wildkirchli im Appenzeller Land haben seit dem 14. Mai wieder ihre Pforten geöffnet. Die vorigen Besitzer hatten nach 31 Jahren ihren Schatz an der Felsenwand unterhalb der Ebenalp aufgeben müssen.

Allerdings nicht, weil die Tische in der Berghütte leer blieben, im Gegenteil: In Massen waren Touristen zu dem Idyll geströmt und hatten die die Betreiber damit maßlos überfordert. Der Overtourism auf der Alm führte sogar immer wieder zu Engpässen in der Wasser- und Stromversorgung.

Die neuen Pächter wollen jetzt den Neustart wagen.

Das Aescher-Wildkirchli in der Schweiz hat wieder geöffnet

Zuerst sorgte Schnee und Lawinengefahr für einen holprigen Anlauf, denn die offizielle Wiederöffnung verschob sich damit um drei Tage. Auf Facebook verkündete das Team dafür am Dienstag feierlich mit einem Video: „Die Fahne ist gehisst und wir legen los.“

In den Kommentaren regnet es Glückwünsche – ein tierischer Besucher und sein Herrchen gehörten wohl zu den ersten Gästen der Sommersaison 2019.

Ob für die Fellnase auf der Speisekarte was dabei ist? Uns läuft beim Lesen jedenfalls das Wasser im Mund zusammen: Es wird mit lokalen Zutaten wie dem Rheintaler Ribelmais oder dem bekannten Appenzeller Käse experimentiert – die Küche bleibe aber dennoch „nah und ehrlich“.

Doch eigentlich ist es die Aussicht beim Essen, wegen der so viele Besucher den Aufstieg auf 1.640 Meter Höhe auf sich nehmen.

Darum lieben Touristen das Alpen-Restaurant

Die Lage des Berggasthauses ist unschlagbar. Besucher werden nach ihrer Bergwanderung – oder nach der Fahrt mit der Ebenalpbahn – mit einem Alpenpanorama belohnt. Wie das bei Sonnenaufgang aussieht, teilte das Team am Freitagmorgen mit der Facebook-Gemeinde.

Guten morgen liebe Sonne! ???? So schön zeigt sich die Welt heute beim Blick aus dem Fenster. Kommt und geniesst das Panorama mit uns. Wir freuen uns auf euren Besuch! Gepostet von Berggasthaus Aescher-Wildkirchli am Donnerstag, 16. Mai 2019

Aber auch die unter Denkmalschutz stehende Hütte an sich ist einen Besuch wert. Immerhin ist sie eines der ältesten Berggasthäuser in der Schweiz: Ursprünglich im Jahr 1846 errichtet, waren hier einst Mönche die Gastgeber.