Vorwurf: Haben die Kanaren Sand aus der Sahara geklaut?

Goldener Sand, blaues Wasser: Genau so stellen sich viele den perfekten Strand vor. Damit der Sand auf den Kanaren goldgelb ist, helfen die beliebten Urlaubsinseln nach. Doch es gibt schwere Vorwürfe.

Teneriffa, Grand Canaria, Lanzarote oder Fuerteventura: Die Kanaren sind äußerst beliebt bei deutschen Touristen. Ganzjährig hohe Temperaturen und Traumstrände locken viele Urlauber auf die Inselgruppe im Atlantik.

Weil die Kanaren aus Vulkangestein bestehen, sind die meisten Strände von Natur aus schwarz. Bei Urlaubern kommt goldgelber Sand aber um einiges besser an, weswegen Teneriffa und Co. jedes Jahr Unmengen an Sand aus der Sahara importieren und die schwarzen Strände aufschütten.

Regelmäßige Sand-Importe: Strand wird ins Meer gespült

Einer der bekanntesten Strände ist der Playa de las Teresitas auf Teneriffa. Auch er wurde in den 70er-Jahren komplett mit Sahara-Sand angelegt und muss seitdem regelmäßig erneuert werden, weil der Sand immer wieder ins Meer gespült wird.